En las últimas horas, se registró un atentado terrorista en inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, La Guajira, hecho que preliminarmente dejó afectados a 12 soldados, que fueron evacuados a centros asistenciales de esta capital, y causó graves daños materiales tanto en la infraestructura militar como en viviendas aledañas.

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El estruendo de la detonación se percibió en múltiples sectores de Riohacha, provocando alarma inmediata entre los habitantes de las zonas cercanas y el personal militar.

Las primeras versiones señalan que los artefactos explosivos fueron lanzados directamente hacia el complejo militar. Uno de estos elementos impactó sectores críticos de la instalación, afectando de manera directa las áreas de dormitorios de los soldados.

Redes sociales

A través de las redes sociales se difundieron registros en video que muestran la acumulación de escombros y el nivel de los destrozos estructurales sufridos en la base tras el incidente.

Doce los heridos tras el atentado con explosivos por parte del ELN contra las instalaciones del Batallón Cartagena en Riohacha Guajira . pic.twitter.com/6vOK60RUL1 — Henry Forero J. (@HENRYFOREROJ) May 27, 2026

Atentado con drones contra el batallón cartagena aquí en riohacha, @petrogustavo setenta HDLGPT. pic.twitter.com/ou7RPpnaTB — manuel esteban miran (@manescorpioncar) May 27, 2026

El Ejército atribuye al ELN el atentado contra el Batallón “Cartagena”

Tras el atentado, el Ejército Nacional de Colombia se pronunció de manera oficial a través de sus canales digitales para rechazar lo sucedido.

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En su declaración, la institución afirmó: “El Ejército rechaza categóricamente el acto terrorista registrado en inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, La Guajira, hecho que preliminarmente dejó afectados a 12 de nuestros soldados y puso en riesgo la integridad de la población civil”.

Adicionalmente, la entidad militar señaló directamente a los miembros del ELN como los presuntos responsables de planificar y ejecutar este ataque.

#ComunicaciónOficial | El @COL_EJERCITO rechaza categóricamente el acto terrorista registrado en inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, #LaGuajira, hecho que preliminarmente dejó afectados a 12 de nuestros soldados y puso en riesgo la… pic.twitter.com/VzGl0WovAJ — Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) May 27, 2026

Autoridades cierran de forma preventiva la Troncal Caribe por atentado contra el BAtallón “Cartagena”

Como medida de seguridad inmediata, las autoridades determinaron el cierre total de la Troncal del Caribe, una de las arterias viales más importantes de la región norte. Esta restricción busca facilitar el trabajo de los equipos especializados y proteger a los usuarios de la vía.

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Efectivos combinados del Ejército y de la Policía Nacional mantienen acordonado el perímetro para que las unidades antiexplosivos realicen un barrido minucioso en el terreno. Estas inspecciones técnicas tienen el objetivo de descartar la presencia de otros artefactos que puedan representar un peligro latente.

Paralelamente, se han implementado rigurosos controles de vigilancia en las trochas y vías alternas conectadas con este importante corredor vial.