El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), habilitó oficialmente la vía Barrancas – Sierra Azul, una obra que fortalece la conectividad rural en el sur de La Guajira, impulsa la productividad agrícola y mejora la calidad de vida de cientos de familias campesinas e indígenas de la región.

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Con una inversión cercana a los $41 mil millones, la intervención contempló el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de Barrancas, incluyendo la pavimentación de 6,3 kilómetros y la construcción de cuatro puentes estratégicos, garantizando una movilidad más segura, eficiente y permanente para las comunidades rurales.

La obra alcanzó el 100 % de ejecución física y permitirá reducir tiempos de desplazamiento, facilitar el transporte de productos agrícolas y mejorar el acceso a servicios esenciales como salud, educación y comercio para los habitantes del territorio.

“Esta obra demuestra que la infraestructura tiene sentido cuando transforma la vida de las personas. Hoy cientos de familias de Barrancas cuentan con una mejor conexión para sacar sus productos, acceder a servicios esenciales y construir nuevas oportunidades para sus comunidades”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

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La habilitación de este corredor vial representa además una apuesta por fortalecer la vocación agrícola de una zona que durante años estuvo marcada por la dependencia económica de la minería. Hoy, la infraestructura se convierte en una herramienta para impulsar el desarrollo rural, la competitividad y la economía campesina de la Serranía del Perijá.

De acuerdo con las autoridades locales, alrededor de 500 familias campesinas dedicadas al agro se beneficiarán directamente con esta intervención, que facilitará la comercialización de sus productos y contribuirá a dinamizar la economía del municipio y de las poblaciones vecinas.

“Esta obra alcanzó el 100 % de ejecución física y pone al servicio de las comunidades una infraestructura diseñada para garantizar mejores condiciones de transitabilidad, seguridad vial y conectividad. Con esta intervención fortalecemos los corredores rurales estratégicos que impulsan el desarrollo económico y social de La Guajira”, manifestó el director general del Invías, Juan Guillermo Jiménez.

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Asimismo, la vía tiene un importante impacto para las comunidades indígenas y rurales históricamente apartadas de la región, al mejorar la conectividad de sectores que durante años enfrentaron dificultades de acceso y movilidad, contribuyendo al cierre de brechas territoriales y a una mayor inclusión social.