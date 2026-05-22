En La Guajira, la Policía Nacional se unió a la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, una fecha especial para reconocer y exaltar la identidad, la historia, la cultura y el invaluable legado de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras que enriquecen y hacen grande a Colombia con sus tradiciones, costumbres y aportes al desarrollo social y humano del país.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía La Guajira, donde participaron representantes de la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno Departamental, la Oficina de Asuntos Indígenas Departamental, la Defensoría del Pueblo y otras entidades departamentales y municipales, quienes también se sumaron al reconocimiento de la importancia histórica, cultural y social de las comunidades afrodescendientes en el territorio guajiro y en toda la nación.

Durante la actividad se realizó un especial reconocimiento a líderes y lideresas afrodescendientes por su compromiso, trabajo comunitario y defensa de los derechos de las comunidades negras en el departamento de La Guajira.

Entre las personas homenajeadas se encuentran Yohanis Beatriz Mejía Mendoza, Consultiva de Alto Nivel Afro por el departamento de La Guajira; Leonardo Ochoa Mejía, líder defensor de los Derechos Humanos de las Comunidades Negras; Yoemis Paola Ortiz Toro, corregidora de Barbacoas; y Niria Edith Brito Rodríguez, presidenta de la Federación Comunal de La Guajira, por la destacada labor que han desempeñado en favor de la inclusión, la participación social, la defensa de los derechos étnicos y el fortalecimiento de las comunidades afrodescendientes.

Asimismo, la Institución destacó el aporte de las comunidades afrodescendientes a la construcción de un país más humano, resaltando su alegría, talento, fortaleza y capacidad de transformación social.

Desde La Guajira, la Policía Nacional envió un mensaje de respeto, admiración y fraternidad a todas las comunidades afrocolombianas, reafirmando su compromiso con la diversidad, la igualdad y el reconocimiento de sus derechos y aportes a la nación.