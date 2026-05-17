En ocasión al puente festivo, la Policía Nacional y el Ejército Nacional desarrollan patrullajes conjuntos y planes operativos en el corregimiento de Palomino, jurisdicción del municipio de Dibulla, que tradicionalmente tiene gran afluencia de visitantes.

Según las autoridades, estas acciones hacen parte de la estrategia institucional orientada a garantizar la tranquilidad de propios y visitantes, especialmente en las zonas de mayor afluencia turística y comercial, donde se ha dispuesto un acompañamiento permanente por parte de las autoridades.

El despliegue operacional contempla actividades de control, prevención y presencia institucional en sitios estratégicos, con el fin de brindar un entorno seguro y confiable para comerciantes, viajeros y comunidad en general, promoviendo además el respeto por las normas de convivencia y la prevención de hechos que puedan afectar la seguridad ciudadana.

El comandante del Departamento de Policía La Guajira, coronel Salomón Bello Reyes, destacó la importancia de este trabajo articulado entre las fuerzas militares y de Policía para proteger a la ciudadanía durante esta temporada de alta movilidad.

“Estamos comprometidos con la seguridad de todos los ciudadanos y turistas que visitan el departamento durante este puente festivo. Por eso, junto al Ejército Nacional, mantenemos presencia permanente en Palomino mediante patrullajes, controles y acciones preventivas que permitan garantizar un ambiente tranquilo y seguro para las familias y comerciantes”, señaló el oficial.