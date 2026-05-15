Un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jaime Segundo Epiayú Uriana, alias Guanper, y Édgar Epiayú Pushiana, señalados por la Fiscalía General de la Nación del almacenamiento de armas usadas para cometer atracos en el departamento de La Guajira.

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Por estos mismos hechos Yovanys Epiayú Pushaina también fue privado de la libertad, pero con el beneficio domiciliario.

El ente judicial les imputó cargos los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, los cuales no fueron aceptados por los mencionados.

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Fueron capturados en desarrollo de tres diligencias de registro y allanamiento adelantadas por uniformados de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la ranchería Jeriguacho, en zona rural del municipio de Maicao, el pasado 5 de mayo.

En poder de los procesados fueron encontrados armas de corto y largo alcance, cartuchos de diferentes calibres, una granada de humo, un chaleco blindado, un computador portátil, un dron y binoculares.

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La información obtenida permitió establecer que los procesados harían parte de un grupo delincuencial a nombre de la cual cometían hurtos en la región.