La Policía Nacional capturó en Cartagena de Indias a la venezolana Guiller Gladis Serrano, requerida por las autoridades de Perú mediante notificación roja de Interpol por el delito de trata de personas y explotación sexual, informó este jueves el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

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“Las investigaciones señalan que esta mujer captaba víctimas en Colombia y Venezuela mediante engaños y falsas ofertas laborales, para posteriormente trasladarlas a Lima (Perú), donde eran sometidas a explotación sexual”, manifestó el funcionario en un mensaje publicado en redes sociales.

Según Sánchez Suárez, la captura de la mujer la hizo la Policía Nacional en coordinación con organismos internacionales en la ciudad de Cartagena.

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“La cooperación internacional continúa siendo fundamental para perseguir y judicializar a quienes participan en estos delitos transnacionales”, añadió el ministro.

Según cifras del Ministerio del Interior, a julio de 2025 se habían reportado al menos 277 víctimas sobrevivientes del delito de trata de personas, de las cuales el 79,3 % eran mujeres.

Mientras que cifras de la Procuraduría General de la Nación señalan que durante 2024 Colombia registró 436 víctimas de trata de personas, la cifra más alta en por lo menos 16 años.

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Las autoridades han advertido que este tipo de redes criminales suelen aprovechar situaciones de vulnerabilidad económica para captar a mujeres jóvenes y migrantes mediante engaños, especialmente con falsas ofertas de empleo dentro y fuera del país.

“No permitiremos que organizaciones criminales sigan utilizando el engaño y la violencia para destruir vidas”, puntualizó el ministro de Defensa.