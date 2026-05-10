En un operativo adelantado por unidades del Gaula de la Policía de Bolívar le fue propinado un duro golpe al Clan del Golfo con la captura de uno de sus integrantes dedicados al delito de la extorsión que es una de las rentas con las que el grupo armado ilegal se sostiene.

Lea más: Detuvieron a un cabecilla del Clan del Golfo que delinque en Bolívar

Se trata de alias Melchor, señalado dinamizador de las extorsiones en los municipios de Soplaviento y Mahates, en Bolívar.

Su aprehensión se produjo en desarrollo en una diligencia de registro y allanamiento en la que le hallaron un revólver Smith & Wesson, además de munición.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades de Policía Judicial de Bolívar alias ‘Melchor’ haría parte de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo y utilizaba su residencia para almacenar armamento de manera temporal después de cometer exigencias extorsivas y homicidios en la zona.

Ver más: Incautan licores y cigarrillos de contrabando en Magangué

Las autoridades también confirmaron que el capturado presenta anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.