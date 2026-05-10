Hay que poner la mente en blanco. En el ‘Blanco Blanco’. Olvidarse de la Copa Libertadores y enfocarse en la Liga. Mudar las ilusiones del aún utópico escenario internacional hacia el alcanzable espacio local, en donde todo, absolutamente todo, es posible y cualquiera le gana a cualquiera.

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Y la mejor pastilla para borrar la memoria es la victoria. Junior, apeado demasiado pronto del torneo continental al perder 1-0 frente a Cerro Porteño, el jueves anterior en Cartagena, tiene ahora más obligación de imponerse en el torneo local y para eso tendrá que superar el primer escollo, el Once Caldas, en los cuartos de final. El primer choque de la serie se vivirá este domingo, a partir de las 6:10 p. m., en el estadio Palogrande, de Manizales. El miércoles, a las 8:20 p. m.

No hay mejor forma de reivindicarse que conquistando una segunda estrella consecutiva, la undécima de la historia. Entre otras cosas, es la principal vía para retornar al plano internacional.

“La única opción que tenemos es ser campeones de Liga”, dijo Carlos Bacca. “Nos queda ir por el bicampeonato, eso no es poco”, afirmó Alfredo Arias. “Nos toca quedar campeones. Sé que podemos”, manifestó Bryan Castrillón. “Hay que hacer el duelo y levantarnos y recuperarnos para conseguir los tres puntos en Manizales”, señaló Juan David Ríos.

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Todos los integrantes del plantel rojiblanco que tuvieron la valentía de dar la cara y hablar tras la eliminación en la Copa, entienden que el desafío no puede ser otro que dar la vuelta olímpica. La afición, que quedó bastante golpeada con el papelón continental, no se va a contentar con otra cosa que no sea el título.

Para el duelo inicial contra la escuadra manizalita, Arias no contará con Yeison Suárez y Luis Fernando Muriel, quienes se quedaron en Barranquilla por inconvenientes musculares.

Suárez será reemplazado por Edwin Herrera, mientras Muriel, que es el goleador del equipo con 11 tantos, sería sustituido por Guillermo Paiva o Carlos Bacca.

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El conjunto dirigido por Alfredo Arias permaneció en Cartagena luego de la caída ante Cerro. Se desplazó hacia Pereira el sábado en la tarde, con una nómina de 20 jugadores. Este mismo domingo partirán a Manizales.

Suárez, Jhon Navia, Kevin Pérez, Harold Rivera, Muriel y Guillermo Celis, que continúa lesionado, se quedaron en Barranquilla.

Navia, Pérez, Rivera y Jermein Zidane Peña, que no está lesionado ni suspendido, no se encuentran en la lista de concentrados por decisión técnica.

Once Caldas, dirigido por Hernán Darío Herrera, es un equipo combativo y que tiene sus armas ofensivas: la habilidad de Luis Sánchez, el oportunismo de Jefry Zapata y el poder goleador de Dayro Moreno.

El más reciente partido entre albos y rojiblancos se presentó el pasado 12 de febrero, en el estadio Palogrande, en la sexta jornada de la fase de ‘todos contra todos’ de la Liga, y terminó 2-1 a favor de los locales. Jefry Zapata y Michael Barrios, hermano del extremo de Junior, Cristian Barrios, anotaron los goles. Joel Canchimbo, que sería titular nuevamente, convirtió el empate parcial.