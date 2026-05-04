No lo van a borrar. Alfredo Arias habló con serenidad y sensatez. Ya tiene una mirada compasiva y paternal sobre la situación de Jermein Zidane Peña, quien ha sufrido duras críticas de la hinchada, la afición y algunos de sus compañeros tras resultar expulsado en el partido que Junior perdió 2-0 ante Sporting Cristal, el martes pasado en Lima, Perú, en la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores.

Arias no incluyó a Peña en el grupo de jugadores rojiblancos que le ganó el partido de Liga a Deportivo Pasto (4-3), el domingo anterior en el estadio Romelio Martínez, seguramente por la tarjeta roja en el torneo internacional.

Sin embargo, no lo descarta para lo que resta del semestre. Arias dio a entender que no puede desterrar al zaguero samario, cuyos derechos federativos y económicos pertenecen al club, por una equivocación en un juego. Por más que sea garrafal. A pesar de que haya sido en un partido en el torneo continental. Y más allá de que sea una conducta recurrente.

“Peña es un muchacho joven, un jugador de fútbol, de un fútbol en el que no hace mucho tiempo no te expulsaban por hacer así”, dice Arias emulando el golpe con el codo que Peña le propinó a Miguel Araújo, defensa del Sporting Cristal.

“No te expulsaban por eso. Ahora sí te expulsan, y tendrá que corregirlo porque es reiterativo. Y tomaremos las medidas para ayudarlo a corregir eso, porque es un capital del club, porque tiene una capacidad enorme como jugador. Y por qué es un jugador de fútbol. No es un delincuente, es un jugador de fútbol que cometió un error adentro de una cancha de fútbol”, agregó.

El uruguayo citó un versículo de La Biblia para ampliar sus explicaciones sobre el tema de Jermein Zidane.

“Hay un libro muy famoso, quizás el más sagrado, que dice: ‘aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra’. Yo no soy capaz de tirar una piedra a un muchacho joven que comete un error deportivo, porque es deportivo, es dentro de una cancha. Reiterativo, como dicen, no puede volver a hacerlo, está bien. Pero, muchacho, no podemos crucificar a una persona porque lo expulsan de una cancha”.

Así las cosas, dependiendo del rendimiento de quienes lo están reemplazando, Peña reaparecerá o no en el equipo rojiblanco en lo que queda de la temporada. Por lo pronto no podrá jugar ante Cerro Porteño, el jueves en Cartagena, por la fecha automática de sanción por la expulsión. Hay que esperar si la Conmebol le impone esa sola jornada o una adicional”.

Otro asunto que podría favorecer el regreso de Peña a la cancha es la seguidilla de compromisos cruciales que afrontará el equipo en Liga y Copa. En algún momento necesitará recambio y echaría mano del defensor.