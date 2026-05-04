La Procuraduría General de la Nación avanza en una investigación disciplinaria en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, por los señalamientos que hizo contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, en noviembre pasado.

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El procurador delegado Jorge Enrique Sanjuán Gálvez ordenó abrir la investigación hace varias semanas, pero hasta este lunes se conoció la decisión, la cual fue adoptada luego de que el Consejo de Estado compulsara copias a la PGN sobre este caso.

De acuerdo con el auto del ente de control disciplinario, el titular de la cartera política habría proferido expresiones injuriosas contra la togada, a quien calificó de “loca, demente y delincuente”.

Por ello, el Ministerio Público señala que el ministro no habría tratado con respeto ni imparcialidad a la magistrada de la alta corte.

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En sus declaraciones tras el allanamiento a su vivienda familiar en el Atlántico, Benedetti acusó a la magistrada de exceder sus funciones y de perseguirlo judicialmente: “Ella ha investigado 50 familiares míos… es una loca demente, delincuente”.

También afirmó el jefe de la cartera de gobierno que Lombana habría ordenado investigaciones financieras sin competencia y filtrado información a medios de comunicación.

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Ante lo ocurrido, añade la nota que el procurador delegado Jorge Enrique Sanjuán Gálvez resolvió iniciar la investigación disciplinaria y decretar la práctica de pruebas, entre ellas solicitar a la Corte Suprema copia de la orden de allanamiento y certificar si la cuenta de X utilizada por Benedetti corresponde al Ministerio del Interior.

Finalmente, la Procuraduría notificó que el ministro tiene derecho a rendir versión libre sobre los hechos.