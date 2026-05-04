Un grave accidente se registró en la tarde de este domingo 3 de mayo en el departamento de Cundinamarca, en la vereda La Europa, en la vía a Paratebueno. En el hecho murieron cuatro personas, todas miembros de una misma familia.

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El accidente se presentó cuando el automóvil en el cual viajaba la familia chocó de frente con un bus de la empresa de transportes Morichal en el sector Cumaral. El corredor, que conduce al departamento del Meta, tuvo que ser cerrado en su totalidad para atender la emergencia.

Preliminarmente se hablaba de tres fallecidos y una había sobrevivido. Sin embargo, esta última falleció posteriormente por la gravedad de sus lesiones.

El comandante de Bomberos de Paratebueno, Luis Alfonso Caballero, le reveló a Noticias Caracol las identidades de las víctimas: tres mujeres y un hombre, una de ellas era una niña de tan solo seis años que fue identificada como “Gabriella”.

Las víctimas mayores de edad fueron identificadas como Martha Judith Lozano León, Julio Enrique Galán Roa y Tatiana del Pilar Galán Lozano. Las dos mujeres hacían parte del personal de salud del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E. en Yopal, Casanare.

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De acuerdo con Noticias Caracol, la señora Martha Judith había prestado sus servicios al centro desde hace 27 años y era enfermera en jefe. Por su parte, Tatiana del Pilar, quien era la madre de la menor de seis años que perdió la vida en el siniestro vial, se desempeñó en el hospital como médico interno y posteriormente se especializó en el área de pediatría.

Por su parte, Julio Enrique, de acuerdo a lo dicho por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, dedicó su vida a promover la cultura, valores ciudadanos y la responsabilidad social.

Por ahora las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las causas del accidente de tránsito.