El dato sobre la inflación en el mes de abril en Colombia se conocerá el próximo viernes 8 de mayo. Sin embargo, de acuerdo a algunos analistas del mercado, ya se prevé que aumentará en al menos unos 0,08 puntos porcentuales frente a la de marzo (5,56%).

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Según la Encuesta de Expectativas de Analistas del Mercado Financiero, la inflación se ubicaría en 5,64%. Es decir, 0,48 puntos porcentuales más que en abril de 2025 (5,16%).

Hay otras encuestas que también han fijado números de lo que sería la inflación del mes de abril. De acuerdo a la última encuesta de CitiGroup, los pronósticos más altos de inflación para este mes en mención son los de Bbva (5,77%), Bancolombia (5,74%), Banco Santander (5,73%), Aval Asset Management (5,72%) y Corficolombiana (5,72%).

La misma encuesta indica pronósticos más bajos como Credicorp Capital (5,59%), Banco Popular (5,56%) y Skandia (5,56%).

Por otro lado, hay dos datos presentados que señalan que podría haber una desaceleración en abril: Positiva (5,53%) y Citi (5,52%).

Por su parte, sobre la inflación al cierre del año, los 25 analistas del mercado financiero prevén una inflación de 6,44% al término de 2026. Esto significa que el costo de vida se aceleraría en 1,34 puntos porcentuales frente al cierre de 2025, cuando fue de 5,1%.

Todas estas proyecciones indican que no se cumplirá la meta del 3 %, y en cambio se estará alejando de ese nivel.

En cuanto a los sectores que jalonan la inflación, están el de alimentos y los regulados. Esto se debe a las presiones derivadas del precio del petróleo, los fertilizantes y el contexto geopolítico, especialmente el conflicto entre EE. UU. e Irán.

También, de acuerdo a los expertos, el sector de los servicios seguiría siendo uno de los más presionados, acorde al aumento del salario mínimo.