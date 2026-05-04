La Alcaldía de Barranquilla, en alianza con ProColombia y su campaña País de la Belleza, dio un paso más en su estrategia de proyección internacional y atracción de inversión al llegar a Brasil, como parte de una agenda institucional y comercial.

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Esta visita, que se desarrolló en el marco del concierto histórico de Shakira en Río de Janeiro, tuvo un propósito claro: fortalecer la presencia de Barranquilla en uno de los mercados más estratégicos de América Latina, atraer inversión extranjera, consolidar nuevas relaciones comerciales y seguir posicionando a la ciudad como destino turístico y de negocios.

Para el alcalde Alejandro Char, esta presencia internacional ratifica el momento que vive la ciudad: “Nos sentimos muy orgullosos, hoy Barranquilla le habla al mundo desde el país más grande de Sudamérica, mostrando lo que somos. Pero, además, vinimos a abrir puertas, nuevas empresas, inversiones y nuevas oportunidades de empleo para nuestra comunidad, porque ese es el propósito de seguir llevando a Barranquilla al escenario global: generar más bienestar y más desarrollo para nuestra gente”.

La agenda consolidó tres grandes líneas de trabajo en Brasil: fortalecer la relación comercial bilateral, avanzar en la ampliación de la conectividad aérea —incluyendo la viabilidad de un vuelo directo entre Barranquilla y Brasil— e impulsar nuevas oportunidades de inversión y transferencia de conocimiento.

De esta forma, Barranquilla exploró oportunidades de relacionamiento con sectores productivos, incluyendo la Zona Franca de Manaus, referente industrial de Brasil, donde empresas de alta tecnología, motocicletas, electrónicos, televisión y componentes evalúan nuevas alternativas para relocalizar sus operaciones.

A su vez, la alcaldía Distrital informó que la misión en Brasil reafirmó que Barranquilla es vista con gran potencial por su ubicación estratégica, vocación portuaria, conectividad internacional y capacidad para servir como plataforma de acceso a nuevos mercados.

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La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, destacó que: “Vinimos a Brasil a abrir puertas. A mostrar que Barranquilla es una ciudad lista para recibir empresas con propósito, que quieran crecer con nosotros y ayudarnos a generar empleo, fortalecer nuestro tejido social y construir bienestar para nuestra gente”.

Además de la agenda empresarial e institucional, Barranquilla logró visibilidad estratégica en pantallas del aeropuerto de Río de Janeiro, activaciones en el Corcovado y presencia en uno de los escenarios musicales más importantes del continente con el concierto de Shakira en Copacabana Beach, donde la artista volvió a poner el nombre de la ciudad en el centro de la conversación global, con su icónica frase “En Barranquilla se baila así”, que remató con un enfático “Barranquilla mi tierra”.