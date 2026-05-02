Por labores de mantenimiento técnico en la autogeneradora E2, el aeropuerto Ernesto Cortissoz, que se encuentra en Soledad y opera para la ciudad de Barranquilla, está sin fluido eléctrico durante el transcurso de la mañana de este sábado.

Lea más: Corte de energía este domingo afectará varios municipios del Atlántico

Según pudo conocer EL HERALDO, la medida está afectando a varias instalaciones de la terminal.

Sin embargo, hace parte de un medida técnica para proteger la estabilidad de la autogeneradora que alimenta al aeropuerto.

En ese sentido, la información recopilada indica que estos trabajos solo afectarán a las instalaciones hasta las horas del mediodía.

Desde la Aeronáutica Civil Informamos que se adelantan labores de mantenimiento preventivo en el sistema de energía del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de #Barranquilla

🧵 🪡 — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) May 2, 2026

De igual manera, es importante resaltar que estos trabajos continuarán en las próximas semanas durante los días de menor afluencia.

Por otro lado, la autogeneradora que se encuentra en mantenimiento es parte vital para el suministro de energía en las zonas comerciales y salas de espera.

Lea más: Distrito bate récord de recaudo de impuestos del primer cuatrimestre, superando el billón de pesos

Hasta el momento no se ha conocido información oficial por parte de la Aerocivil, pero se prevé un anuncio sobre las labores y el restablecimiento del servicio.

Cabe resaltar que el Ernesto Cortissoz es una de las primeras terminales aéreas en alojar una planta autogeneración de este tipo.