La empresa Air-e Intervenida informó que este domingo 3 de mayo se realizarán trabajos eléctricos en la subestación Sabanagrande, lo que implicará la suspensión del servicio de energía en varios municipios del Atlántico.

Las labores se ejecutarán entre las 5:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en una jornada de mantenimiento programado que impactará tanto zonas urbanas como rurales.

Durante este tiempo, el servicio estará suspendido en todo el casco urbano y rural de Sabanagrande.

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Asimismo, en el municipio de Santo Tomás se verán afectados sectores como Las Palmeras, Las Nubes, El Carmen, Bellavista, Buena Esperanza, El Rincón, La Plaza, 7 de Agosto, 20 de Julio, Villa Clarentina, La Florida, Primero de Mayo, Las Cayenas, Altamira, Centro, Los Cocos, Villas del Prado, San José, Lucero, Los Mangos, Nuevo Horizonte, Villa Catalina, Palonegro, Villa Ledis, urbanización La Arenosa y el sector San Antonio.

En Palmar de Varela, la interrupción del servicio incluirá barrios como Las Delicias, Villa Palmar, La Tranca, Los Almendros, Calle de Jesús, Santander, Amarando, La Aurora, Rincón, Bolívar, Las Flores, San Juan, La Ciénaga, Olaya Herrera, Alfonso López, Villa Paraíso, Villa Josefa, Florencio, Las Tablitas, Primavera, Páratebien, La Concepción, El Parque, Boulevard de la 7, sector La Loma, así como sectores y fincas aledañas a la Loma de El Doctor y la vía a Ponedera.

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Por su parte, en Malambo estarán sin servicio sectores como la urbanización Malambito, la vereda Tamarindo, Ciudadela Santa Sofía, Fundiciones De Lima, así como sectores y fincas ubicadas en la vía Malambo–Sabanagrande y en la entrada del municipio de Sabanagrande.

La compañía recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante el tiempo de la interrupción, mientras se desarrollan los trabajos que buscan mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en esta zona del departamento.

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