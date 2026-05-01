A través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, la Policía Nacional reforzó su presencia en el municipio de Puerto Colombia adelantando labores de acompañamiento y prevención en las zonas de playa, en el marco del programa Civiplaya.

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Durante la jornada, los uniformados brindaron recomendaciones clave orientadas a fortalecer la seguridad de los visitantes, haciendo énfasis en la vigilancia permanente de los niños, la importancia de desplazarse con precaución y el cumplimiento estricto de las indicaciones impartidas por el personal de salvavidas.

Asimismo, las unidades de Turismo recordaron que respetar los horarios autorizados para el uso del mar es fundamental para reducir riesgos y prevenir incidentes, especialmente aquellos relacionados con muertes por inmersión.

El Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez destacó que estas acciones hacen parte de una estrategia integral de prevención que busca salvaguardar la vida de propios y turistas, promoviendo comportamientos responsables y el disfrute seguro de los espacios turísticos.

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Agregó que la presencia institucional continuará fortaleciéndose en los principales balnearios del área metropolitana, con el propósito de garantizar entornos seguros durante la temporada.