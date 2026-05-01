Desde las 9:30 de la mañana de este miércoles avanza en Barranquilla la movilización por el Día Internacional del Trabajo, una jornada que reúne a sindicatos, estudiantes y distintos sectores sociales en la avenida Cordialidad.

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El recorrido, que inició en la calle 76 en la entrada a la altura del barrio San Martín continúa su desplazamiento hacia la carrera 21, con la participación de cientos de personas que se han sumado a la marcha para conmemorar esta fecha y visibilizar sus demandas.

Johnny Olivares

En medio del avance de la movilización, uno de los ejes centrales ha sido la conmemoración de los 140 años de los mártires de Chicago, origen histórico del Día del Trabajo. Así lo expresó Henry Gordon, presidente de la CUT en el Atlántico.

“Hoy marchamos en conmemoración de los 140 años de los mártires de Chicago. También estamos cumpliendo 40 años como central y seguimos elaborando propuestas en beneficio de los trabajadores y de todos los sectores sociales”, afirmó durante el recorrido.

A la movilización también se han sumado organizaciones estudiantiles. Julio López, secretario de la Federación de Estudiantes Universitarios en la universidad del Atlántico, explicó que su participación responde a la relación entre las condiciones educativas y laborales.

“Marchamos en apoyo a los profesores y a las luchas sociales. La precarización no solo afecta a quienes ya trabajan, sino también a quienes estamos en formación”, señaló.

Johnny Olivares

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Mientras la marcha continúa su recorrido, los participantes avanzan con pancartas y consignas enfocadas en la defensa de los derechos laborales, el acceso a oportunidades y la necesidad de transformaciones sociales.

Se espera que en las próximas horas la movilización llegue a su punto final en la carrera 21, en una jornada que hasta el momento se desarrolla de manera pacífica y con acompañamiento de las autoridades.