Por motivo del concierto de J Balvin, que se llevará a cabo en el estadio Romelio Martínez, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla programó el cierre temporal de la carrera 44 entre calles 72 y 74 a partir de este jueves a las 11:00 p.m.

La restricción se extenderá hasta el sábado 2 de mayo a las 5:00 a.m., donde el sector alrededor del escenario deportivo contará con vallas de seguridad y logística.

En estos puntos de cierre se contará con la presencia de auxiliares de tránsito, quienes orientarán a los actores viales sobre las maniobras de circulación y rutas de desvío dispuestas.

De igual manera, los conductores que transitan hacia el sector del estadio Romelio Martínez podrán tomar un desvío en la calle 74 hasta la carrera 46, para luego tomar la calle 70 y continuar su destino.

Al respecto, Tránsito de Barranquilla recomendó “conducir con precaución, respetar la señalización preventiva y reglamentaria para garantizar la seguridad vial y el adecuado flujo vehicular en el área de influencia del evento”.

Además, la administración informó que se prevé la asistencia de 15 mil personas al evento, aunque el estadio cuenta con un aforo para 23.800.

Por otro lado, la apertura de puertas del escenario deportivo está programada para las 4:00 de la tarde de este viernes, con previa autorización desde el Puesto de Mando Unificado.