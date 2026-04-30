La llegada de la primera temporada de lluvias en Barranquilla encendió las alertas en materia de prevención de incendios. La Alcaldía, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de seguridad en las viviendas ante el aumento de fallas eléctricas asociadas a la humedad y al mal estado de las instalaciones.

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De acuerdo con la entidad, factores como la antigüedad de los predios, el deterioro del cableado y la falta de condiciones técnicas adecuadas elevan el riesgo de emergencias dentro de los hogares. A esto se suma el impacto de las lluvias, ya que filtraciones, humedad y contacto del agua con sistemas eléctricos pueden generar cortocircuitos e incluso incendios.

Las autoridades también advirtieron que prácticas comunes como las conexiones improvisadas, el uso de cables en mal estado, la sobrecarga de tomacorrientes y la falta de mantenimiento contribuyen a la ocurrencia de estos incidentes, que no solo afectan bienes materiales, sino que ponen en peligro la vida de las personas.

En ese sentido, la Oficina de Gestión del Riesgo insistió en la importancia de no ignorar señales de alerta como olores a quemado, parpadeo constante de luces o chispas en interruptores, ya que estos pueden ser indicios de fallas eléctricas que requieren atención inmediata.

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Para reducir estos riesgos, la Administración distrital recomendó realizar revisiones periódicas del sistema eléctrico con personal calificado, reemplazar cables y enchufes deteriorados, evitar sobrecargar tomacorrientes y proteger las instalaciones de la humedad. También sugirió desconectar los electrodomésticos durante lluvias intensas y verificar que no existan empalmes artesanales o conexiones defectuosas.

Con estas recomendaciones, el Distrito busca fortalecer la prevención y promover una cultura de autocuidado en los hogares, especialmente en una temporada en la que las condiciones climáticas incrementan la probabilidad de este tipo de emergencias.

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