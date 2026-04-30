El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) presentó un informe a las Comisiones Económicas del Congreso de la República sobre el panorama macroeconómico, con especial énfasis en la situación fiscal entre 2025 y 2026. En ese sentido, el Comité estimó que el déficit primario al cierre del año será 3,7 % del Producto Interno Bruto (PIB), 1,6 % del PIB más que el previsto por el Gobierno (2,1 % del PIB).

En su análisis, indicaron que el incumplimiento de las metas fiscales no solo retrasa el retorno a la regla fiscal, sino que también incrementa los riesgos sobre la sostenibilidad de la deuda pública.

A su vez, alertaron que una trayectoria insostenible derivaría en un episodio de alto estrés financiero, lo que obliga a adoptar medidas correctivas de mayor magnitud en un periodo más corto.

“Estimamos que Colombia va a requerir un ajuste fiscal sin precedentes de entre 4 % y 5 % del PIB en el próximo cuatrienio para estabilizar la deuda”, precisaron desde el Carf.

En ello, el Comité insiste en la urgencia de adoptar medidas que permitan reducir el déficit mediante una combinación de menores gastos y mayores ingresos. Dentro de esa estrategia, advierten que se deben considerar aspectos como la gradualidad y su impacto sobre la población, pero también garantizar resultados suficientes para estabilizar las finanzas públicas.

También hablaron de la protección de la población más vulnerable, ya que afirmaron que las medidas de aumento de ingresos y reducción de gastos deben consultar su impacto en los segmentos de la población menos favorecidos.