El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) presentó el pasado martes 28 de abril el cronograma detallado de transferencias monetarias para lo que resta del año 2026. Esta medida busca facilitar que las familias en condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica organicen con antelación el acceso a sus incentivos económicos.

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La hoja de ruta establecida por el Gobierno Nacional pone especial énfasis en los meses de mayo y junio, periodos en los que se activarán diversos ciclos de pagos para los principales programas de asistencia del país.

El calendario de pagos inicia con Renta Ciudadana y Colombia Mayor en mayo

De acuerdo con el reporte oficial del DPS, el mes de mayo marcará el inicio de una serie de desembolsos clave. El primer hito será el 20 de mayo, fecha en la que se habilitarán los recursos correspondientes a Renta Ciudadana.

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Posteriormente, el 29 de mayo comenzarán los giros destinados a los beneficiarios de Colombia Mayor, cerrando así el ciclo prestacional del quinto mes del año.

La Devolución del IVA y nuevos ciclos de transferencias se activarán en junio

Para el sexto mes del año, la programación del DPS contempla que el 2 de junio se realicen los pagos de la Devolución del IVA, un subsidio diseñado para mitigar el impacto tributario en el consumo de los hogares más pobres. En cuanto a Colombia Mayor, los adultos mayores inscritos podrán disponer de su subsidio a partir del 26 de junio.

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Es importante destacar que el programa Renta Joven tiene su próxima fecha de pago fijada para el 3 de julio, mes en el cual también se retomará el ciclo de Colombia Mayor el día 23.

Estos son los montos y requisitos vigentes para los subsidios en 2026

Durante el presente año, el DPS ha mantenido la operatividad de sus programas con criterios de focalización específicos:

Colombia Mayor: este apoyo se entrega a mujeres mayores de 60 años y hombres que superen los 65 años. Actualmente, el monto estándar para la mayoría de sus beneficiarios es de 230.000 pesos mensuales .

este apoyo se entrega a mujeres mayores de 60 años y hombres que superen los 65 años. Actualmente, el monto estándar para la mayoría de sus beneficiarios es de . Renta Ciudadana: a través de su línea ‘Valoración del Cuidado’, otorga hasta 500.000 pesos cada 45 días a hogares con niños menores de 6 años o que cuenten con integrantes con discapacidad.

a través de su línea ‘Valoración del Cuidado’, otorga hasta a hogares con niños menores de 6 años o que cuenten con integrantes con discapacidad. Devolución del IVA: el incentivo para el consumo básico se ha fijado en 106.000 pesos por cada ciclo de pago.

el incentivo para el consumo básico se ha fijado en por cada ciclo de pago. Renta Joven: está destinado a estudiantes de niveles técnico, tecnólogo o profesional que se ubiquen en los grupos B o C1 del Sisbén IV.

Prosperidad Social advierte sobre la importancia de consultar canales oficiales

La entidad gubernamental enfatizó que, aunque el cronograma ya está establecido, todas las fechas podrían presentar variaciones según la disponibilidad financiera. Por ello, instó a los ciudadanos a verificar la información únicamente en los canales de comunicación oficiales para prevenir posibles estafas.

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Finalmente, el DPS anticipó que para el cierre del año se esperan jornadas especiales, señalando que en meses como octubre y diciembre se han proyectado ciclos de pagos dobles para los beneficiarios de Colombia Mayor y Renta Joven, respectivamente.