Cuando una vez se ha solucionado la deuda que originó un embargo en Colombia, es posible iniciar el trámite para recuperar el control de los bienes o cuentas retenidas.

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Pero este este proceso no es automático y requiere una solicitud formal ante la entidad correspondiente. Por lo general, el levantamiento puede verse reflejado entre 8 y 20 días hábiles, aunque este plazo puede extenderse si hay errores en la documentación o congestión en los despachos judiciales.

Freepik Por lo general, el levantamiento puede verse reflejado entre 8 y 20 días hábiles, aunque este plazo puede extenderse si hay errores en la documentación o congestión en los despachos judiciales.

¿Cómo solicitar el levantamiento después de un embargo?

Para iniciar el trámite, es necesario demostrar que la causa del embargo ya no existe. Esto suele ocurrir cuando se paga la totalidad de la deuda, se llega a un acuerdo con el acreedor, se presenta una orden judicial o administrativa o se prueba que los recursos son inembargables.

Entre los documentos más solicitados se encuentran el paz y salvo, comprobantes de pago, extractos y certificaciones laborales o de pensión.

Freepik Para iniciar el trámite, es necesario demostrar que la causa del embargo ya no existe.

Sin embrago, un error frecuente es pensar que pagar la deuda elimina automáticamente el embargo. En la práctica, si no se realiza la solicitud formal, la medida puede seguir vigente en los registros de la entidad, afectando el acceso a cuentas o bienes.

Por eso, es clave hacer seguimiento al proceso hasta su finalización. Antes de su levantamiento, el embargo puede mantenerse activo durante varios meses. En la mayoría de los casos, el proceso dura entre tres meses y más de un año, dependiendo de factores como el tipo de deuda, los bienes involucrados y la complejidad del caso.

Durante este tiempo, existe la posibilidad de llegar a acuerdos que permitan cerrar el proceso de forma anticipada.

Es de recordar que, un embargo comienza cuando un acreedor decide acudir a la justicia tras el incumplimiento de una obligación. Para ello, debe presentar un documento que respalde la deuda, como un pagaré, contrato o sentencia.

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Según el Código General del Proceso, estos documentos permiten al juez ordenar la retención de bienes mientras se resuelve el pago.