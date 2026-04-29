Con una votación de 6 contra 2, el CNE confirmó la sanción contra la campaña Petro Presidente 2022 luego de haber resuelto los recursos interpuestos por la decisión.

Como se sabe, la campaña del jefe de Estado, de acuerdo con el órgano electoral, violó los topes y recibió financiación irregular. Ante esto, el organismo declaró que las acusaciones son afirmativas por lo que quedaría consolidada la sanción establecida por los magistrados Benjamín Ortiz y Alvaro Hernán Prada.

“El Consejo Nacional Electoral a través de sus magistrados y conjueces, sancionó administrativamente a la campaña presidencial de PRIMERA y SEGUNDA vuelta de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO, por la vulneración al régimen de financiación electoral, que se concretan en superación de topes y fuentes indebidas de financiación”, señala la decisión.

Así las cosas, quedan en firme las sanciones al gerente de la campaña, Ricardo Roa Barragán; a Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y a María Lucy Soto Caro, quien era auditora interna.

Esta decisión se conoce a pocos días de llevarse a cabo la segunda audiencia de imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol por la financiación de la campaña del primer mandatario en 2022, de la que fue gerente. La diligencia se llevará a cabo el próximo 8 de mayo.

Las sanciones

Según el CNE la campaña Petro Presidente sobrepasó topes en 5.300 millones de pesos, de los cuales unos 3.700 millones de pesos corresponden a la primera vuelta y no se habrían registrado en los informes. El saldo restante, $1.600 millones, corresponden a lo no reportado en segunda vuelta.

Asimismo, los magistrados Ortiz y Prada señalaron que la campaña Petro no reportó el aporte del sindicato de maestros de Fecode; un aporte de la Unión Patriótica (UP); una publicidad política en Caracol TV; y un pago a testigos electorales.

La sala plena señala también un aporte de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO) y el pago de testigos electorales de Ingenial Media SAS, como fuentes prohibidas de financiación.