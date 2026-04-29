En el marco de la conmemoración de los 60 años de la Universidad del Norte, la institución desarrollará una jornada especial en la que 60 líderes de diferentes generaciones, sectores y trayectorias asumirán, este jueves 30 de abril, las clases regulares de pregrado. El propósito es compartir con los estudiantes herramientas y experiencias orientadas a generar impacto en la sociedad.

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La iniciativa busca consolidar un espacio en el que el conocimiento académico dialogue con la experiencia práctica, promoviendo la ampliación de ideas, el enfoque interdisciplinario y el fortalecimiento de competencias que contribuyan a proyectar el futuro profesional de los universitarios.

“El 30 de abril en el marco del aniversario número 60, tendremos a 60 líderes de nuestra región y del país, hablándole a nuestros estudiantes de pregrado. Van a dictar clases de una hora y para ellos será, con seguridad, una experiencia muy enriquecedora porque son personas muy destacadas profesionalmente en nuestro país”, expresó el rector de la Uninorte, Adolfo Meisel Roca.

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Y añadió que, “esos 60 líderes hablarán sobre cómo ha sido su experiencia profesional, qué cosas los han llevado a lograr el éxito y cómo han podido ejercer un liderazgo que ha marcado una impronta en nuestra sociedad”.

Finalmente, Roca manifestó que “los estudiantes tendrán una experiencia que seguramente recordarán por muchos años, para que sean tan importantes el día de mañana o más que los líderes que nos visitarán”.