Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en Barranquilla, mantienen activos los operativos de búsqueda para dar con el paradero de dos hermanos menores de edad, reportados como desaparecidos desde la noche del pasado domingo 26 de abril.

De acuerdo con el reporte oficial del Grupo de Desaparecidos, uno de los casos corresponde a Jhosuap David Mora Barrios, de 14 años, quien fue visto por última vez hacia las 8:30 p. m., luego de salir de la vivienda de su padre. Desde ese momento se desconoce su ubicación.

El menor es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,72 metros, tiene piel blanca, cabello liso negro y ojos oscuros. Como señas particulares, presenta un tatuaje con la palabra “DEUS” en la mano derecha y otro en la mano izquierda con el número once. Además, tiene un piercing en la ceja izquierda y usa aretes. Al momento de su desaparición vestía suéter blanco, jean negro y calzado deportivo azul.

El segundo caso corresponde a Luis David Forero Mora, de 16 años, también desaparecido el mismo día y a la misma hora, en circunstancias similares. Según el informe, el adolescente salió de la vivienda familiar y no regresó.

Forero Mora mide cerca de 1,65 metros, es de contextura delgada, piel blanca y cabello oscuro con mechones claros. Tiene ojos grandes de color café oscuro y presenta tatuajes en la mano derecha con la palabra “DEUS” y en el antebrazo derecho con la figura “J 11”. Asimismo, posee cicatrices visibles en ambas rodillas y utiliza aretes. Vestía buzo blanco, pantaloneta negra impermeable y chancletas blancas y negras al momento de su desaparición.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener información que contribuya a la ubicación de los menores, se comuniquen a las líneas habilitadas del CTI 3225089 extensión 50351, celular 315-0375809 o trasladarse a la calle 53 B No. 46-50, sede del Grupo de Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación, Seccional Barranquilla, Edificio Nelmar, primer piso.