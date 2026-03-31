El Ejército Nacional logró recuperar a cinco menores que estaban reportados como desaparecidos y que se encontraban extraviados en la selva del Caquetá, junto a una joven de 18 años.

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Asimismo, el operativo inició lunes 30 de marzo en la tarde y se extendió hasta las primeras horas de este martes 31. Tras el rescate, los niños y la joven serán evaluados médicamente antes de reunirse con sus familiares.

Además, el lunes en entrevista con Caracol Radio, el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, señaló que una pareja en el bajo Caguán había sido secuestrada hace aproximadamente 10 a 11 días, pero logró escapar del cautiverio.

Según las primeras versiones, los cinco menores habrían sido escondidos en la selva en medio de ese hecho y fue allí donde se extraviaron, información que aún está por confirmarse.

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Por otro lado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que los niños estuvieron perdidos por tres días.

“Durante unos tres días, los menores y la adulta resistieron en condiciones extremas, bajo la zozobra de las amenazas de las disidencias, para quienes atentar contra los campesinos es parte de su esencia criminal. Nuestras tropas, con apoyo aéreo y capacidades médicas en terreno, les brindaron atención inmediata”.

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Hacia las tres de la mañana, durante una operación militar, tropas de la @Ejercito_Div6 lograron la ubicación de cinco menores de edad, quienes se encontraban escondidos en una zona de vegetación densa en la selva del… pic.twitter.com/lZeazF4spx — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) March 31, 2026

Por su parte, el general Eldilberto Cortés, en entrevista con Caracol Radio, se refirió al contexto de orden público en la región y a las acciones que se vienen adelantando frente a los grupos armados ilegales.

“Nuestra misión es en este momento no hay ninguna suspensión de operaciones militares, no hay ningún cese bilateral, ni unilateral con ninguna estructura que quiera afectar a los colombianos”.

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Asimismo, enfatizó que las operaciones continúan contra diferentes estructuras criminales que delinquen en la zona.

“Detrás de esto, la misión constitucional de la fuerza militares y de policía de atacar todos los delitos organizados transnacionales que están afectando el medio ambiente y afectando a los colombianos, como es el narcotráfico, la minería legal, el tema de trata de personas, la extorsión, el secuestro, por supuesto, todos estos crímenes organizados son nacionales tienen vinculación con estructuras de Calarcá’”.

El alto oficial también alertó sobre el reclutamiento de menores por parte de estos grupos armados.

“Este año particularmente ya hemos logrado rescatar de las manos de estos grupos al margen de la ley y a esos grupos armados residuales, cuatro menores de edad con estos cinco van a ser 9 en el 2026 que ya hemos rescatado el año anterior, la sexta división sacó de ese flagelo al menos a 20 menores de edad”.

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También, explicó las estrategias que utilizan estas organizaciones para atraer a niños y adolescentes.

“Es una realidad, no se puede ocultar desafortunadamente los están llevando con falsas expectativas a través de redes sociales, les ofrecen el tema de portar un fusil y uno de niño sueña con tener un fusil y desafortunadamente están aprovechando este sueño que tiene uno de niño para poder acceder a un arma y los lleva y ya cuando están adentro difícilmente van a poder salir.”

Finalmente, el general mencionó otro operativo reciente en el que fue rescatada una menor de edad que permanecía en poder de la estructura de ‘Iván Mordisco’.

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“El domingo anterior estábamos rescatando de las manos de la estructura Carolina Ramírez de ‘Mordisco’, una menor de 16 años, que duró un año en la estructura y la logramos rescatar en el bajo Amazonas, y también las colocamos en el Instituto colombiano Bienestar Familiar, de Guaviares”.