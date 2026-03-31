El Gobierno se prepara para implementar un nuevo modelo de pasaportes desde el 1 de abril, a pesar de que persisten varios procesos judiciales que podrían poner en duda su continuidad. La medida, promovida por el presidente Gustavo Petro, pretende retirar del proceso a la firma Thomas Greg & Sons, responsable de la producción de estos documentos durante 19 años.

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Asimismo, el esquema se desarrollará mediante una alianza público-privada que involucra al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Casa de la Moneda S. A. de Portugal y la Imprenta Nacional. Según el convenio, los portugueses transferirán conocimientos y tecnología para que la Imprenta pueda producir los pasaportes de forma autónoma en un plazo de 10 años, es decir, a partir del año 2036.

Además, el memorando de entendimiento, firmado el pasado 6 de marzo de 2025, incluye también la participación obligatoria de la Imprimerie Nationale (IN Groupe) de Francia, como socio estratégico de Portugal. Ambas instituciones compartirán por igual los costos, inversiones y riesgos del proyecto bajo un modelo de consorcio interno.

Siguiendo las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se estableció un mes de transición en el que ambos proveedores (la firma internacional y Thomas Greg & Sons) operarán simultáneamente, para garantizar la atención de la demanda sin interrupciones. Los pasaportes se producirán en Europa y serán enviados a la Imprenta Nacional para su personalización, custodia y distribución.

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Por otro lado, el diseño del nuevo documento, presentado por el presidente Petro, incorpora lectura mecánica y electrónica encriptada, microchips de última generación, fotografías fantasma, tintas metálicas y microtextos, mientras que las páginas reflejan elementos culturales del país.

Usuarios no verán cambios en costos, tiempos ni puntos de entrega

Según Viviana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, los costos, tiempos de entrega y puntos de expedición continuarán siendo definidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y no presentan cambios con el nuevo modelo. Se trata de un cambio interno en la producción y control del documento, “no en la experiencia del usuario”, expresan desde el Ejecutivo.

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Actualmente, el pasaporte ordinario tiene un valor de 111.000 pesos en Bogotá y 190.000 pesos fuera de la capital.

Asimismo, los pasaportes vigentes no requerirán renovación anticipada. Solo deberán tramitar el nuevo documento quienes lo soliciten por primera vez, tengan el pasaporte vencido o necesiten renovarlo por pérdida, deterioro o falta de hojas.

Trámite sigue siendo igual

El proceso de solicitud no cambiará, se realiza a través del portal web de la Cancillería, en la sección Atención y Servicio al Ciudadano, opción Trámites y Servicios. Allí se diligencia la solicitud en el ícono de pasaportes y se agenda la cita en la sede de preferencia.

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Actualmente, hay dos demandas en curso que buscan frenar el convenio: una promovida por la Procuraduría General de la Nación y otra por el ciudadano Nicolás Dupont. Ambas se encuentran en etapas iniciales y, según la Cancillería, no amenazan la implementación del nuevo esquema, aunque sí generan incertidumbre sobre su futuro inmediato.

Riesgos para viajes internacionales

Finalmente, Colombia mantiene la posibilidad de viajar sin visa a 84 países: 26 en América, 22 en África, 18 en Asia y 9 en Oceanía. Una eventual falla en la implementación de los pasaportes podría obligar a restablecer la exigencia de visado en algunos de estos destinos, que actualmente confían en la seguridad de los documentos colombianos.