El candidato presidencial Roy Barreras, quien también se impuso en la consulta interna del Frente por la Vida durante las elecciones legislativas del pasado domingo 8 de marzo, se pronunció sobre el reciente encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el creador de contenido Westcol. Durante este encuentro se discutieron temas como el uso de armas, la seguridad, la delincuencia y la legítima defensa en el país.

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Asimismo, la entrevista, realizada el pasado jueves 26 de marzo, abordó varios asuntos de interés público y generó reacciones en el sector político, incluyendo la de Barreras.

Durante la entrevista, la seguridad fue uno de los puntos más relevantes, especialmente ante el incremento de denuncias que han afectado la tranquilidad de los ciudadanos en lo que va del 2026.

Westcol afirmó que una de las medidas que realmente cambiaría la seguridad en el país “es que se tuviera mucha mano dura con el delincuente”.

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Frente a esta opinión, Petro respondió que “esa es una visión que llama a la venganza”. Westcol, a su vez, aclaró que su intención no era esa, sino que busca proteger a sus seres queridos en situaciones de riesgo.

Asimismo, el creador de contenido agregó que no se puede simplemente pedirle a alguien que no entre a su casa. “No, no entre, brother, espérate, llamo a la policía”, ejemplificó.

Por su parte, el mandatario reiteró que, en escenarios de inseguridad, “la oportunidad debería ser llamar a la Policía y no hacer justicia por sí mismo”.

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Esto dijo Roy Barreras

Sobre lo sucedido, Barreras destacó que “la entrevista estuvo bacanísima” y resaltó que ambos mostraron “una conversación real y directa entre la Colombia joven y su presidente”. Según el candidato, durante la conversación “quedó claro que el camino de seguridad, educación y tecnología es la forma de arrebatar a los jóvenes de las manos del crimen y avanzar en el cambio”.

También, recordó que Westcol mencionó un punto fundamental. “Dijo, mire, Petro, es que yo no decidí robar y yo vengo de abajo, yo decidí trabajar y estoy pidiendo mano dura con los delincuentes para que no se me metan a la casa”.

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Aunque el mandatario insistió en que lo correcto es acudir a las autoridades, lo que Westcol busca “es seguridad en las calles, en los barrios, en Colombia y en el territorio”.

A través de su cuenta de X, Barrera manifestó que “lo que dice Westcol es lo que está diciendo Colombia, él tiene la razón y es que tenemos que recuperar la seguridad como una prioridad, de manera que la entrevista estuvo buena y la conversación estuvo fluida entre Gustavo Petro y Westcol”.