El magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, Álvaro Hernán Prada, envió una carta al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que advierte sobre graves riesgos de seguridad y falta de garantías para las elecciones presidenciales de próximo 31 de mayo.

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El ex senador del Centro Democrático también alertó sobre la ausencia de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales, espacios que considera fundamentales para que partidos y candidatos puedan exponer situaciones de riesgo y coordinar respuestas institucionales.

Manifestó en la misiva el togado de la corporación electoral su “preocupación frente a la crítica situación de orden público que atraviesa el país, la cual afecta de manera directa la posibilidad real de que los ciudadanos ejerzan su derecho fundamental al sufragio”.

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Y citó al respecto las alertas de la Misión de Observación Electoral, MOE, del 8 de abril pasado, que indica que 185 municipios del país se encuentran en riesgo y que frente a 2022 hay un aumento del 29% de municipios en riesgo.

Agregó finalmente que la Defensoría del Pueblo informó que hay 457 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y actores políticos en todo el territorio nacional.