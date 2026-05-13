El Consejo Nacional Electoral tiene prevista sesión este miércoles 13 de mayo, en la que uno de los puntos centrales del orden del día será la posible apertura de una investigación administrativa y la formulación de cargos contra Julio César González Quiceno, ‘Matador’, así como contra el partido Pacto Histórico, al que pertenece.

El caso está relacionado con varias publicaciones difundidas en redes sociales cuando el caricaturista aspiraba al Senado, en las que presuntamente habría hecho referencias burlescas sobre la contextura física de la candidata presidencial Paloma Valencia.

Según la denuncia, en dichas piezas no se habría desarrollado un debate de carácter político, sino que se habrían utilizado imágenes de la congresista para cuestionar y ridiculizar su apariencia física, especialmente mediante comentarios sobre su peso.

Los argumentos presentados ante el CNE señalan que este tipo de expresiones podrían constituir prácticas de ‘bodyshaming’, al emplear la burla del aspecto físico como forma de agresión o descalificación en el debate público.

También se advierte que, debido al alcance de estas cuentas en redes sociales, la difusión de ese contenido habría generado una ola de comentarios ofensivos y posibles situaciones de hostigamiento digital contra Paloma.

Entre ellas se contempla la posibilidad de ordenar la eliminación de las publicaciones en X y otras plataformas digitales, exigir la abstención de nuevas manifestaciones de carácter violento o intimidatorio, y prohibir conductas que puedan ser consideradas como violencia política contra la mujer.

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