Tras la identificación del hombre señalado de la trágica muerte de un hincha del Junior el pasado 8 de abril en Cartagena en medio de los desmanes durante el juego del club barranquillero contra el Palmeiras, la Policía Nacional logró la captura del sujeto en Bogotá.

Se trata de Jafre José Hernández Julio, de 24 años, que, según investigaciones de las autoridades, sería el principal responsable de la muerte con arma blanca de Gabriel Alfredo Acosta Navas en la capital de Bolívar.

“La Policía Nacional articulada con la Fiscalía General de la Nación y posterior a un gran trabajo investigativo, un despliegue de más de 100 horas de video analizada, 17 diligencias judiciales adelantadas por parte de un equipo técnico de la Policía Nacional, materializa la orden de captura en contra de alias Jafre, un ciudadano cartagenero, el cual se escondía en la ciudad de Bogotá”, apuntó Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.

El comandante agregó que Hernández Julio será trasladado hasta Cartagena “para que rinda cuentas ante el juez de garantías y allí iniciemos a esclarecer este hecho que enlutó la ciudad”.

Por este hombre, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien suministrara información que permitiera dar con su paradero. Su detención se logró más de mes después de presuntamente haber cometido el asesinato.

El homicidio de Acosta Navas ocurrió la noche del 8 de abril, luego del partido entre Junior y Palmeiras en el estadio Jaime Morón. La víctima, de 32 años, fue atacada en cercanías del sector de Los Ejecutivos por varios sujetos que, según las investigaciones, lo agredieron con arma blanca en repetidas ocasiones como quedó registrado en video.

Policía Nacional

Gravemente herido, el líder de la barra ‘Los Kuervos’ en Cartagena fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades señalan que el hecho estaría relacionado con enfrentamientos entre hinchas de distintos equipos, en medio de disturbios registrados esa misma noche en varios sectores de la ciudad.