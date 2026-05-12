Consternación y dolor ha causado el asesinato de un joven oriundo del municipio de Barrancas, La Guajira, en hechos ocurridos este lunes 11 de mayo en el barrio Santo Domingo de Guzmán, en Barranquilla.

La víctima fue identificada como Jhon Neider Guevara Brito, un estudiante de fisioterapia de 21 años de edad, ampliamente conocido entre familiares y amigos por su dedicación académica y sus aspiraciones profesionales.

El atentado se registró hacia las 3:00 p. m., en la intersección de la calle 74 con carrera 1E, momentos después de que la víctima descendiera de un taxi y comenzara a conversar con una persona que lo esperaba en el lugar.

Según las primeras versiones recopiladas por la Policía, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el sitio y el parrillero desenfundó un arma de fuego, disparándole en repetidas ocasiones antes de huir.

Aunque fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de los impactos recibidos.

El conductor del vehículo de servicio público manifestó a las autoridades que el pasajero había solicitado la carrera a través de la aplicación City Ride, utilizando el seudónimo de ‘Emmanuel’, y que lo recogió en el barrio Barlovento, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla.

De acuerdo con información preliminar, la zona donde se registró el homicidio tendría injerencia del grupo delincuencial organizado Los Pepes, bajo las órdenes de alias Ñía.

La Policía Metropolitana señaló que se investigan los móviles de este hecho de sangre.