La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra la magistrada del Tribunal Superior de Cartagena, Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

De acuerdo con el ente investigador, los hechos ocurrieron cuando la funcionaria se desempeñaba como juez laboral del circuito de Barranquilla y, mediante una decisión emitida el 10 de julio de 2013, habría ordenado el pago de más de 1.697 millones de pesos a favor de un pensionado.

La investigación sostiene que dicha determinación desconoció normas vigentes y pruebas documentales que acreditaban que las mesadas pensionales ya habían sido canceladas de forma completa y oportuna por el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS).

Según la Fiscalía, el monto inicialmente reconocido en una providencia anterior, fechada el 24 de mayo de 2010, ascendía a 571 millones de pesos. Sin embargo, posteriormente la cifra habría sido incrementada de manera injustificada al incluir pagos ya efectuados, además de intereses moratorios e indexación.

El proceso también advierte que el Tribunal Superior de Barranquilla había ordenado expresamente que el crédito debía quedar en “cero”, al considerar que las obligaciones pensionales estaban totalmente cubiertas.

Para el ente acusador, la actuación judicial permitió que el accionante recibiera recursos que no le correspondían, ocasionando un presunto detrimento patrimonial al Estado.

El caso es liderado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y ahora avanzará a etapa de juicio ante las autoridades competentes.