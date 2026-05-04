La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de segunda instancia del 30 de abril de 2025, dejó en firme el nombramiento de Armando Alberto Benedetti Villaneda como ministro del Interior.

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Esto, se lee en el comunicado emitido por la alta corte este lunes, “porque los planteamientos del demandante no constituyen causales de nulidad electoral, sino que corresponden a conductas cuya valoración y decisión son de competencia de la autoridad disciplinaria”.

Agrega el máximo tribunal de lo contencioso administrativo que “desde una perspectiva de género, se tomó la decisión de oficiar a la Procuraduría General de la Nación para que realice las averiguaciones del caso, debido a que el demandante afirmó que el hoy ministro del Interior ha hecho señalamientos ofensivos en contra de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia”.

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El caso tiene que ver con que a mediados de noviembre se produjo un episodio muy criticado al jefe de la cartera política por unos señalamientos contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, que ordenó una diligencia en la casa del funcionario en Puerto Colombia, Atlántico, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Ante el hecho, Benedetti Villaneda calificó la actuación de la togada como un “abuso de poder” y la tildó de “demente” y “delincuente”, lo que para muchos fue catalogado como graves insultos hacia la jueza.