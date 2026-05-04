La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes 4 de mayo la apertura de una investigación contra el director de la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa de 2026.

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De acuerdo con el ente de control, se busca establecer si se modificaron de manera informal los turnos de descanso del personal directivo, incumpliendo lo establecido legalmente por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Vale mencionar que por este caso, la indagación ahora involucra a 13 servidores públicos.

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La entidad precisó que esta decisión disciplinaria se originó en una compulsa de copias ordenada dentro de la investigación que se abrió inicialmente contra otros 12 funcionarios del INPEC, con ocasión de la fiesta vallenata realizada el 8 de abril de 2026 en el centro de reclusión.

“La Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si constituye falta disciplinaria y determinar si el investigado actuó o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad”, explicó la entidad.

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Por este proceso, el órgano de control ordenó la suspensión provisional de los dragoneantes: Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas.

Además, fueron suspendidos el intendente Eduardo Parra Ceballos; los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez; y el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia.