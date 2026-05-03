La Policía Nacional rescató a 12 menores de edad que habían sido reclutados por las disidencias de las Farc. El operativo se realizó en un puesto de control instalado en el sector de La Herradura, en jurisdicción de La Tebaida (Quindío), cuando uniformados interceptaron un bus de servicio especial que pasaba por el punto, y descubrieron una operación de traslado irregular.

Leer más: “Voy a ser mamá”: ‘Meme’ Cure, exreina del Carnaval de Barranquilla 2024, confirmó su embarazo con emotivo video en redes

De acuerdo a información preliminar, los niños y adolescentes estaban siendo llevados desde el Cauca hacia el Meta para ser vinculados a economías ilegales. Por este hecho fueron capturadas 21 personas, en un procedimiento que evidenció la utilización de rutas interdepartamentales para alimentar estructuras armadas ilegales.

Según las autoridades, el procedimiento se registró el pasado viernes 1 de mayo, hacia las 7:30 p.m., cuando los policías detuvieron el vehículo y verificaron la identidad de sus ocupantes, quienes vestían camisetas blancas y portaban documentos que resultaron falsos, lo que despertó la alerta de los uniformados, quienes establecieron las inconsistencias en el viaje y pudieron conocer la verdadera identidad de los menores.

Durante la verificación, la Policía confirmó que 12 de los ocupantes eran menores de edad, quienes fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos, activando de inmediato las rutas de protección para evitar su vinculación a actividades ilícitas.

Destino de los menores reclutados

Las indagaciones de las autoridades indican que los menores habrían sido captados ilegalmente en el departamento del Cauca y trasladados hacia el municipio de Granada, Meta, con el propósito de integrarlos a actividades como narcotráfico, extorsión y acciones violentas, lo que confirma la existencia de un esquema organizado de reclutamiento y movilidad.

Ver también: Doble homicidio en Soledad: asesinan a madre e hijo en un expendio de licores

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló, a través de su cuenta de X, que el operativo impacta directamente las redes de reclutamiento vinculadas a estructuras lideradas por alias Iván Mordisco, y advirtió que este tipo de prácticas constituye una grave vulneración de los derechos de la niñez.

“Hoy protegimos la vida y el futuro de nuestros jóvenes. (...) Este resultado detiene un crimen de guerra: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para la violencia. Esta operación golpea directamente las redes de reclutamiento de las estructuras criminales del cártel de alias Mordisco”, dijo el mindefensa.