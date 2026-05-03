La noticia que muchos barranquilleros y seguidores del mundo del espectáculo esperaban finalmente se hizo oficial. Melissa Cure Villa, quien portó la corona como Reina del Carnaval de Barranquilla 2024, confirmó a través de sus redes sociales que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo.

Le puede interesar: Shakira conquista Copacabana y se convierte en la primera latina que desafía el dominio anglo y supera a Madonna

El anuncio llega apenas semanas después de haber contraído matrimonio en una ceremonia civil, marcando un año de transformaciones personales para la comunicadora.

Un creativo video en Instagram revela la nueva etapa de ‘Meme’ Cure

Fiel a su estilo cercano y carismático, la exreina utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir la buena nueva mediante un formato original.

Vea aquí: J Balvin puso a perrear a Valledupar con sus clásicos

En la publicación, se observa a una Melissa del presente entablando una conversación ficticia con su versión de 2024. Durante el intercambio de mensajes, la Melissa actual le revela a su “yo” del pasado que el amor llegó antes de lo esperado y que la crisis de aquel entonces era transitoria.

El momento más emotivo del video ocurre cuando la Melissa de 2026, acariciando su vientre con ternura, pronuncia la frase que emocionó a miles de internautas: “Vamos a ser mamás”. Con este gesto, Cure Villa puso fin a los rumores que circulaban en la costa caribeña desde hacía varios meses sobre un posible embarazo.

Acompañando las imágenes, Melissa dedicó unas dulces palabras describiendo lo que significa este proceso en su vida. “Voy a ser mamá. Soñé tantas veces con este momento, tantas veces te imaginé… y ahora eres real”, expresó la joven, añadiendo que la llegada de este bebé ocurre en el momento perfecto y que cuenta con el respaldo de una familia que ya celebra su existencia con lágrimas de felicidad.

Lea también: ‘La huella del viento’, canción ganadora del 59° Festival de la Leyenda Vallenata

Cure Villa no dejó pasar la oportunidad para interactuar con su audiencia sobre las especulaciones que rodearon su estado físico en los últimos meses. Con humor, reconoció que aunque solo su círculo íntimo conocía la noticia, en la región los rumores se propagan con rapidez. “Quiero leerlos a ver cuántos meses creen que tengo, porque he escuchado muchas teorías”, escribió en la descripción del posteo.

El embarazo llega tras una boda íntima y elegante con Jorge Almeira

Este anuncio representa el siguiente paso en la vida de Melissa tras haber dado el “sí” a principios de abril de este año. La boda civil con Jorge Almeira fue descrita como un evento íntimo y reservado, alejado de las grandes multitudes que la acompañaron durante su reinado.

Le sugerimos: El Morocho se convierte en el nuevo rey del Festival Vallenato

En aquella ocasión, Cure Villa lució un diseño exclusivo de Beatriz Camacho, confeccionado en encaje blanco con un estilo romántico y moderno.

Instagram /@Melissacure

Al sellar su unión civil, la exsoberana dejó un mensaje que hoy cobra un nuevo sentido ante la llegada de su primer hijo: “Hoy te digo que sí, para que esta vida sea nuestro mejor baile”.

En otras noticias: Seis gallos sacaron sus espuelas en la final de Acordeonero Profesional

Ahora, mientras la expectativa crece por lo que será su futura boda religiosa, Melissa Cure Villa se prepara para enfrentar su papel más importante fuera de los escenarios del Carnaval: el de ser madre.