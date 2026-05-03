La puya, ‘La huella del viento’ ganó el concurso de Canción Vallenata Inédita del 59° Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a Rafael Orozco, Israel Romero y el Binomio de Oro de América. El compositor de la obra es Fabián Leonardo Dangond Rosado, de 44 años, oriundo de Villanueva, La Guajira.

El jurado de esta categoría estuvo integrado por Carlos Arturo Ramírez, Presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, estudioso de la música y la cultura vallenata; Unaldo Rocha Calderón, Alcalde de San Diego, Cesar y Rey de Canción Inédita Vallenata 2024; José Rodolfo González, médico, músico y conocedor de la música vallenata; Enrique (Curri) Carrascal, compositor y cantautor vallenato de amplia trayectoria y Margarita Doria, reina de la Canción Inédita Vallenata 2025.

El segundo lugar lo ocupó Almes José Granados Cuello, de 43 años, oriundo de Valledupar, Cesar, con el Merengue ‘‘El vallenato es de todos’’, y el tercer puesto fue para Augusto Enrique Ariza Molina, de 64 años, oriundo de San Juan del Cesar, La Guajira, con la puya ‘Las tres memorias’. A la final también llegaron los compositores Farid Escobar Pinedo y Félix Rafael Camilo Hinojosa.

Los finalistas demostraron un alto nivel artístico y compositivo, reafirmando la vigencia del vallenato como expresión cultural y musical, manteniendo viva la tradición de contar historias a través de sus aires tradicionales.

Rescate de las raíces

“Nosotros nos identificamos con el tema folclórico y creemos que hay que rescatar las raíces. Tuvimos un criterio unificado sin necesidad de ponernos de acuerdo previamente; el consenso llegó cuando sumamos todo y decidimos en conjunto que hubiera un primero, segundo y tercer puesto de manera objetiva. La objetividad está precisamente en rescatar esas raíces, y eso es algo que no podemos perder”, indicó el jurado Unaldo Rocha Calderón.

El 59° Festival de la Leyenda Vallenata volvió a consolidarse como el escenario más importante para exaltar el talento de compositores, fortaleciendo el legado de la música vallenata en Colombia.

Así fue la ronda decisiva

La competencia inició a las 7:42 p.m bajo la atenta mirada del jurado integrado por Carlos Ramírez, José González, Unaldo Rocha, Enrique ‘El Curry’ Carrascal y Margarita Doria.

El compositor Augusto Ariza Molina fue el primero en subir a escena para presentar el paseo ‘Las tres memorias’.

El experimentado Félix Carrillo Hinojosa con el paseo ‘Vas a llorar’ se encargó de mantener las emociones a flor de piel. Él mismo se encargó de interpretarla para contar el desamor que le golpeó en el alma a quien fue el gestor de la categoría Cumbia-Vallenato en lo Latin Grammy.

El tercer tema en sonar fue el merengue ‘Su majestad el merengue’ de Farid Escobar que destaca la autenticidad de este aire vallenato.

Almes José Granados Cuello, hijo del arte Vallenato Profesional 2011, Almes Granados, fue el cuarto en acción presentando el merengue ‘El vallenato es de todos’. El propio compositor fue el encargado de ejecutar las notas del acordeón para engrandecer el tema que habla de la emoción que brota de este instrumento cada vez que se abre un fuelle.

El último fue Fabián Dangond con su puya ‘La huella del viento’, una propuesta distinta que habla como este aire se resiste a morir.

Podio

Tercer puesto Augusto Ariza

Segundo puesto Almes Granados

Primer puesto Fabián Dangond

“Al pueblo vallenato le doy las gracias, especialmente en Villanueva donde estamos de fiesta”.