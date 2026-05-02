Valledupar demostró en la noche del viernes ser también una ciudad que valora la salsa. Es por ello que durante la actuación de Guayacán Orquesta los aplausos y los coros de respaldo en cada canción se hicieron sentir.

Lea: Estas son las cinco canciones inéditas que van a la final en el Festival de la Leyenda Vallenata

Jeisson Gutierrez Guayacán hace historia en el Festival Vallenato al estrenar álbum y recibir Disco de Diamante.

Nino Caicedo y Alexis Lozano celebraron sus 40 años de historia musical en la capital mundial del vallenato con el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Salsa de Barrio Caleño’, un retorno a la salsa clásica que reafirma su vigencia y esencia. El tema fue presentado oficialmente ante medios y público durante su paso por el Festival.

Lea: La grandeza del Binomio de Oro brilló en emotivo homenaje en el Festival Vallenato

Jeisson Gutierrez Guayacán hace historia en el Festival Vallenato al estrenar álbum y recibir Disco de Diamante.

‘Salsa de Barrio Caleño’ es un viaje al corazón del barrio, un álbum con nueve canciones inéditas que recogen la esencia del sonido que ha definido a la orquesta durante cuatro décadas. La producción, liderada por Alexis Lozano y con composiciones junto a Nino Caicedo, reafirma la salsa de barrio como identidad cultural vigente y como el ritmo que conecta con nuevas generaciones.

Tracklist de ‘Salsa de Barrio Caleño’:

El Bien y el Mal

Todo en un Rato

Compra Venta

Flor Humana

Everybody Wants Salsa

Me Duele la Cabeza

Nunca Cerraré la Puerta

Mala Costumbre

Amé a Mi Manera

Durante su estadía, Guayacán recorrió las calles de Valledupar en limosina y compartió con toda la gente, conectando con el público en tarimas alternas y en encuentros espontáneos que ya circulan en redes.

La noche del viernes 1 de mayo, la agrupación realizó una impecable presentación en el Parque de la Leyenda Vallenata, donde compartió tarima con La Banda del 5 y Elder Dayán, en una de las noches más diversas del Festival. Su show fue ovacionado por miles de asistentes que corearon clásicos y bailaron con el nuevo repertorio.

En medio de esta celebración, Guayacán Orquesta recibió Disco de Diamante por superar 1.8 billones de reproducciones en streaming en plataformas digitales a nivel global en los últimos 10 años, consolidándose como una de las orquestas de salsa colombiana más escuchadas del mundo.

“Por años la agenda internacional no nos había permitido estar en el Festival. Pero la cita se dió, y qué mejor manera de hacerlo: con 40 años, álbum nuevo y recibiendo este reconocimiento en la tierra del vallenato y en el marco del homenaje al Binomio de Oro”, expresaron Nino Caicedo y Alexis Lozano.

Próxima parada: Europa

Guayacán Orquesta sale directo de Valledupar a su próxima gira por Europa, donde visitará países como Alemania, España y Holanda, entre otros. Así, esta celebración de 40 años trasciende por todo lo alto y, como ya es costumbre, con su música seguirán dejando legado y haciendo historia.