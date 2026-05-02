Crear versos en cuestión de segundos es un talento que muy pocas personas en el mundo logran desarrollar. El Festival de la Leyenda Vallenato es un certamen folclórico que durante décadas también le ha abierto un espacio exclusivo a los verseadores en el concurso de piqueria, el cual siempre resulta entretenido debido a que con propuestas picantes o retadoras, los concursantes hacen alarde de su capacidad creativa.

Después de disputar las rondas clasificatorias en el Parque Los Algarrobillos, solo seis lograron el objetivo de llegar a la final. La disputa en el Parque de la Leyenda se cumplió en la noche de este viernes y tuvo como protagonistas a Leimer Cárdenas, Jaider Daza, Jorge Hernández, Huguez Martínez, Starlin Periñán y José Vega. Para el duelo decisivo conformaron tres parejas para versear.

En medio de aplausos, ingenio y la picardía que caracteriza la tradición oral vallenata, Jaider David Daza Bolaño se coronó como Rey de la Piqueria Mayor 2026.

Jaider David Daza Bolaño, 33 años, oriundo de San Juan del Cesar, se destacó por su agilidad mental, creatividad y dominio escénico, cualidades que le permitieron conquistar al público y al jurado calificador integrado por José Félix Ariza Vega, Penta Rey y Rey de Reyes de La Piqueria, de La Junta, La Guajira; Julio Cárdenas Guerrero, Trirey y Rey de Reyes de La Piqueria, de El Carmén de Bolívar y Juan Miguel Arteaga, Licenciado en Música y docente universitario, de Valledupar.

Jeisson Gutierrez Jaider Daza, nuevo Rey de la Piqueria, de camisa vinotinto.

Durante la gran final, el nuevo Rey demostró su talento en las diferentes modalidades de La Piqueria, respondiendo con versos improvisados cargados de humor, crítica y tradición, enfrentándose a Starlin Periñán Silva, quien también ofreció un espectáculo de alto nivel.

El segundo lugar fue para Leimer Javier Cárdenas Meza, 44 años, oriundo de San Benito de Abad, Sucre, mientras que el tercer puesto lo ocupó José Bolívar Vega Díaz, 28 años, oriundo de Curazao, La Guajira, dejando en evidencia el gran nivel competitivo de esta versión.

Asimismo, accedieron a la final los verseadores Jorge Andrés Hernández Pérez, Hugues Leonardo Martínez Gámez y Starlin Periñán Silva.

Jeisson Gutierrez Jaider Daza, nuevo Rey de la Piqueria, de camisa vinotinto.

“He tenido maestros en el verso como Andrés Beleño, el primer rey de la Piqueria, Luís Mario Oñate e Iván Zuleta a quienes les he aprendido mucho en este camino festivalero. Desde niño me gustó este arte, me crié en este folclor y aquí estamos dando frutos”.

Jornada animada

A las 7:40 p.m. comenzó este concurso, la primera pareja en sacarse chispa fue la integrada por Huguez Martínez y Leimer Cárdenas, primero lo hicieron con cuatro versos libres y después con dos décimas.

La segunda pareja en tener acción fue la integrada por Jorge Hernández y José Vega.

La tercera pareja fue la de Jaider Daza y Starlin Perpiñán quienes versearon con las notas del Rey Aficionado Jesús Valderrama.

Podio

Tercer lugar José Vega

Segundo lugar Léiner Cárdenas

Primer lugar Jaider Daza