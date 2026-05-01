En la noche de este viernes se cumplirán dos nuevas finales en el Parque de la leyenda Vallenata, allí se darán cita las tres mejores mujeres de la categoría mayor y seis verseadores que definirán la nueva corona de la piqueria.

Las cinco semifinalistas hicieron sus presentaciones con un alto nivel interpretativo, en el parque Los Algarrobillos, en un duelo musical por los tres puestos a la final de la categoría de Acordeonera Mayor, del 59° Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Rafael Orozco, Israel Romero y El Binomio de Oro de América.

Las participantes ejecutaron los cuatro aires del vallenato: Paseo, Merengue, Son y Puya, en una contienda musical que avanza hacia la corona de Reina Mayor.

La representación de la mujer sigue vigente en el folclor vallenato, evidenciando su aporte esencial tanto en la interpretación como en la proyección, para salvaguardar esta tradición cultural.

Después de esta folclórica jornada los jurados seleccionaron a las acordeoneras que se enfrentarán en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’.

quienes pasaron a la final en el Parque de la Leyenda son: Jenifer Aragón, Alexandra Gómez De la Ossa y Sara Rhenals.

El pique es hasta lo último

La emoción y el ingenio del verso improvisado marcaron el cierre de la semifinal de Piqueria Mayor. En el parque Los Algarrobillos la tradición oral volvió a demostrar su vigencia y fuerza dentro del Festival de la Leyenda Vallenata.

En medio de una asistencia masiva, cientos de espectadores, tanto locales como visitantes, gozaron con cada intervención, premiando con ovaciones la agudeza y la creatividad.

Un total de 15 parejas de exponentes de La Piqueria subieron a la tarima para medir su talento en un duelo cargado de picardía, creatividad y respeto. Cada enfrentamiento dejó ver el alto nivel de los participantes, quienes con rima y pensamiento ágil lograron conquistar al jurado y al público, consolidando una jornada memorable dentro de esta categoría tradicional del folclor vallenato.

De esta semifinal surgieron las tres parejas finalistas que en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ disputarán el máximo honor del certamen.

En la gran final, los seleccionados buscarán quedarse con el primer, segundo y tercer lugar del podio, en un cierre que promete emociones intensas y la consagración de los mejores exponentes de Piqueria Mayor del 59° Festival de la Leyenda Vallenata.

Los seis clasificados son: Leimer Cárdenas, Jaider Daza, Jorge Hernández, Huguez Martínez, Starlin Periñán y José Vega.