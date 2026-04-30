En la plaza Alfonso López de Valledupar, los participantes de la categoría Acordeón Profesional dieron lo mejor de su talento ante el jurado calificador para ir avanzando en la puntuación y luego destacarse en la segunda ronda cuando interpretarán los cuatro aires de: paseo, merengue, puya y son, en este mismo escenario.

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Entre los participantes está Jaime Alberto Ardila, Rey Infantil y Aficionado, en este mismo festival, pero en años anteriores, con la firme convicción que se coronará como Rey Profesional.

“Desde hace cuatro año vengo en esta categoría, en estos dos primeros días de competencia es igual que todos los años, primera ronda con paseo, merengue, puya y son, para luego escoger a los de la segunda ronda que son 25 participantes. Yo me identifico con el aire del paseo, pero a todos le impregno la misma dedicación y profesionalismo”.

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Mientras todo esto transcurre, los aficionados a este concurso se ubican donde puedan para tratar de mitigar el inclemente sol y calor que supera los 35 grados.

Una de las visitantes y espectadoras es Teresa procedente de Bucaramanga, quien desde hace cinco años con su familia apoyan a Jamer Velazco uno de los participantes. “Lo que más me gusta son los concursos, en especial el ritmo de la puya”.

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Jamer contó que viene participando en categoría profesional. “Venimos de Funza, Cundinamarca y estamos contentos con esta quinta participación en la profesional desde 2019, esto es un espectáculo y aquí estaremos mientras se pueda”.

Quién también está en esta ‘carrera’ es Humberto Samir De La Cruz Díaz, un administrador de empresas que desde hace varios años se dedicó a interpretar el acordeón. Es oriundo de Fundación, Magdalena, pero residente en Riohacha.

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“Soy un hijo adoptivo de La Guajira y esta es mi segunda vez en el concurso, el año pasado estuvimos a un paso de la siguiente ronda, este año traigo mayor convicción, destreza y preparación junto con mi equipo, no hemos descansando tanto en ensayos como en otros festivales como en Barranca, Fonseca como acto preparatorio”, dijo este acordeonero acompañado por Santiago Puche, en la Guacharaca y José Salgado en la caja.

En esta categoría uno de los favoritos del público es José Juan Camilo Guerra, Rey Vallenato Juvenil y Aficionado, actual acordeonero de Silvestre Dangond. Está acompañado de Aldelmo ‘Memo’ Granados, en la caja y Reinaldo Ortiz, en la guacharaca.

En esta categoría hay 69 participantes, de los cuales cinco pasarán a la final en el parque Consuelo Araujonoguera, en la final del sábado 2 de mayo, cuando uno se llevará la corona.