En la terminal de transportes de Valledupar un grupo de personas, en su mayoría mujeres llamaba la atención en la mañana de este miércoles debido a que estaban uniformados con suéteres marrones. En el lado frontal todos llevaban una fotografía de Rafael Orzoco, el cantante insignia del Binomio de Oro de América. En la espalda sobresalía la reseña ‘Grupo Binomistas seguidores por siempre’, una clara señal de su fidelidad con la denominada Universidad del Vallenato, esa que es homenajeada este año en la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata.

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Desde Barranquilla llegó un bus con 40 Binomistas que llegaron a la capital cesarense listos para disfrutar su fiesta.

El Grupo Binomistas Seguidores por siempre trae personas procedentes de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Medellín, Barrancabermeja, entre otros rincones del país.

Jeisson Gutierrez

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Su presidenta Amparo Cabarcas, le explicó a EL HERALDO que hicieron todo tipo de actividades para poder desplazarse hasta Valledupar y experimentar este tributo.

“Tenemos muchas actividades en la agenda, pero la más importante será la que se viva en la noche de este miércoles en la inauguración de este festival en el Parque de la Leyenda Vallenata, donde nos reuniremos 200 seguidores debidamente uniformados, para vivir una linda jornada”.

“Ya llevamos 34 años de existencia, una vez murió Rafa, nació este grupo de seguidores que hacemos actividades para mantener vivo su legado, especialmente en su natalicio el 24 de marzo o en la fecha de su muerte el 11 de junio. Hacemos las ya conocidas ‘Rafeadas’ que son unas parrandas en las que celebramos su música. Este homenaje es lo más grande que nos puede pasar como Binomistas y lo estábamos esperando hace años”, concluye Cabarcas.

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La seguidora más longeva

Isabel Barros, de 82 años de edad, es la más veterana del grupo, y la que más baila, para esta octagenaria del barrio La Chinita de Barranquilla, el homenaje que le hace la Fundación de la Leyenda Vallenata al Binomio de Oro es motivo de alegría absoluta. Ella con una foto enorme de Rafa Orozco en su suéter blanco, y con su swing único de inmediato llama la atención.

Jeisson Gutierrez

“Siempre me ha gustado la música que hizo el Binomio y tras la muerte de Rafael Orozco, eso nos unió como grupo, amamos su música, su letra romántica sobre todo y esa melodía tan especial”.

Doña Isabel apenas puso sus pies en suelo vallenato le dio las gracias a Dios porque a su edad pudo llegar a vivir una verdadera fiesta vallenata. “Esto es un privilegio de la vida porque puedo estar aquí para contar y no para que me cuenten esto tan lindo que está ocurriendo aquí en Valledupar donde vamos a revivir a Rafael Orozco”, dijo emocionada luego de bailar temas como ‘El higuerón’.

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