Se han premiado a los mejores de la música vallenata. Por sexta ocasión se llevaron a cabo los Upar Awards, certamen que reconoce el talento de los músicos de este género musical.
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La gala de premiación se cumplió en la noche de este martes en el Centro de Convenciones Crispín Villazón en Valledupar, ciudad que por estos días brilla con el desarrollo de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata.
La conducción del evento estuvo a cabo de los actores Sebastián Martínez y María Laura Quintero.
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La velada también se convirtió en un escenario vibrante para presentaciones en vivo que elevaron la energía del evento. Artistas como Peter Manjarrés, Yader Romero, Gusi, Diego Daza y Rolando Ochoa fueron algunos de los encargados de hacer vibrar al público con sus interpretaciones, reafirmando así la poderosa presencia del vallenato en el escenario.
El gran homenajeado
Uno de los momentos más importantes de la noche fue el homenaje al cantautor Wilfran Castillo,quien fue galardonado como Personaje del Año, en reconocimiento a su invaluable contribución como compositor y su influencia en varias generaciones de artistas del género.
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“Muy agradecido con la presencia de todos, el cariño de todos. Ha llegado el momento de mostrar por qué estoy aquí. Está raro que lo diga, pero el día que escribí “El invierno pasado”, yo sentí que iba a ser compositor",dijo el compositor durante la ceremonia.
Durante su presentación, el artista invitó a Ana del Castillo al escenario: “He ganado enemigos por culpa de ella. Es muy loca”,dijo. El compositor interpretó Cuando tú me amabas, junto a la cantante. “El mejor compositor de este planeta. Te mereces lo mejor del mundo. Te amo”, dijo la artista vallenata.
Listado completo de ganadores
- Guacharaquero del año: Andrew Noel
- Cajero del año: Adelmo Granados
- Pianista del año: Larry Vanegas
- Timbalero del año: Juan Manuel Cuello
- Conguero del año: Juan Melgarejo
- Grupo góspel del año: Dagoberto Osorio
- Acordeonero juvenil del año: Carlos Rueda
- Corista primera voz del año: María José Ospino
- Corista segunda voz del año: Nicolás Pineda
- Mejor manejo de redes vallenatas del año: Rafa Pérez
- Guitarrista del año: Eugenio Gámez
- Bajista del año: Marlon Gutiérrez
- Locutor del año: Alí Guerrero
- Mánager del año: Milagros Villamil
- Videoclip vallenato del año: Bryan Cuadro
- Mejor feat del año: “Gracias mi amor” – Felipe Peláez & Peter Manjarrés
- Mejor instrumento de viento vallenato del año: Nicolás Pertuz
- Acordeonero clásico del año: Israel Romero
- Ingeniero de sonido del año: Carlos Andrés Barros
- Empresario vallenato del año: Lino Villalobos
- Grupo show en vivo del año: Peter Manjarrés
- Revelación juvenil del año: Martín Elías Jr.
- Cantante vallenato romántico del año: Jean Carlos Centeno
- Productor del año: Rolando Ochoa
- Grupo internacional del año: Jean Carlos Centeno
- Grupo juvenil del año: Luisra Solano
- Acordeonero del año: Rolando Ochoa
- Compositor del año: Marco Romero
- Grupo tradicional del año: Alberto Zabaleta
- Mejor grupo del año: Elder Dayán Díaz
- Cantautor del año: Tico Mercado
- Artista juvenil del año: Laura Hamburger
- Artista femenina del año: Ana del Castillo
- Canción del año: “El chacho de tus pretendientes” – Mono Zabaleta
- Disco del año: “La avalancha”, Diego Daza.