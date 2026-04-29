Se han premiado a los mejores de la música vallenata. Por sexta ocasión se llevaron a cabo los Upar Awards, certamen que reconoce el talento de los músicos de este género musical.

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La gala de premiación se cumplió en la noche de este martes en el Centro de Convenciones Crispín Villazón en Valledupar, ciudad que por estos días brilla con el desarrollo de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata.

La conducción del evento estuvo a cabo de los actores Sebastián Martínez y María Laura Quintero.

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La velada también se convirtió en un escenario vibrante para presentaciones en vivo que elevaron la energía del evento. Artistas como Peter Manjarrés, Yader Romero, Gusi, Diego Daza y Rolando Ochoa fueron algunos de los encargados de hacer vibrar al público con sus interpretaciones, reafirmando así la poderosa presencia del vallenato en el escenario.

El gran homenajeado

Uno de los momentos más importantes de la noche fue el homenaje al cantautor Wilfran Castillo,quien fue galardonado como Personaje del Año, en reconocimiento a su invaluable contribución como compositor y su influencia en varias generaciones de artistas del género.

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“Muy agradecido con la presencia de todos, el cariño de todos. Ha llegado el momento de mostrar por qué estoy aquí. Está raro que lo diga, pero el día que escribí “El invierno pasado”, yo sentí que iba a ser compositor",dijo el compositor durante la ceremonia.

Durante su presentación, el artista invitó a Ana del Castillo al escenario: “He ganado enemigos por culpa de ella. Es muy loca”,dijo. El compositor interpretó Cuando tú me amabas, junto a la cantante. “El mejor compositor de este planeta. Te mereces lo mejor del mundo. Te amo”, dijo la artista vallenata.

Listado completo de ganadores