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Por:  Jonathan Diaz

Se han premiado a los mejores de la música vallenata. Por sexta ocasión se llevaron a cabo los Upar Awards, certamen que reconoce el talento de los músicos de este género musical.

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La gala de premiación se cumplió en la noche de este martes en el Centro de Convenciones Crispín Villazón en Valledupar, ciudad que por estos días brilla con el desarrollo de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata.

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La conducción del evento estuvo a cabo de los actores Sebastián Martínez y María Laura Quintero.

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La velada también se convirtió en un escenario vibrante para presentaciones en vivo que elevaron la energía del evento. Artistas como Peter Manjarrés, Yader Romero, Gusi, Diego Daza y Rolando Ochoa fueron algunos de los encargados de hacer vibrar al público con sus interpretaciones, reafirmando así la poderosa presencia del vallenato en el escenario.

El gran homenajeado

Uno de los momentos más importantes de la noche fue el homenaje al cantautor Wilfran Castillo,quien fue galardonado como Personaje del Año, en reconocimiento a su invaluable contribución como compositor y su influencia en varias generaciones de artistas del género.

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“Muy agradecido con la presencia de todos, el cariño de todos. Ha llegado el momento de mostrar por qué estoy aquí. Está raro que lo diga, pero el día que escribí “El invierno pasado”, yo sentí que iba a ser compositor",dijo el compositor durante la ceremonia.

Durante su presentación, el artista invitó a Ana del Castillo al escenario: “He ganado enemigos por culpa de ella. Es muy loca”,dijo. El compositor interpretó Cuando tú me amabas, junto a la cantante. “El mejor compositor de este planeta. Te mereces lo mejor del mundo. Te amo”, dijo la artista vallenata.

Listado completo de ganadores

  1. Guacharaquero del año: Andrew Noel
  2. Cajero del año: Adelmo Granados
  3. Pianista del año: Larry Vanegas
  4. Timbalero del año: Juan Manuel Cuello
  5. Conguero del año: Juan Melgarejo
  6. Grupo góspel del año: Dagoberto Osorio
  7. Acordeonero juvenil del año: Carlos Rueda
  8. Corista primera voz del año: María José Ospino
  9. Corista segunda voz del año: Nicolás Pineda
  10. Mejor manejo de redes vallenatas del año: Rafa Pérez
  11. Guitarrista del año: Eugenio Gámez
  12. Bajista del año: Marlon Gutiérrez
  13. Locutor del año: Alí Guerrero
  14. Mánager del año: Milagros Villamil
  15. Videoclip vallenato del año: Bryan Cuadro
  16. Mejor feat del año: “Gracias mi amor” – Felipe Peláez & Peter Manjarrés
  17. Mejor instrumento de viento vallenato del año: Nicolás Pertuz
  18. Acordeonero clásico del año: Israel Romero
  19. Ingeniero de sonido del año: Carlos Andrés Barros
  20. Empresario vallenato del año: Lino Villalobos
  21. Grupo show en vivo del año: Peter Manjarrés
  22. Revelación juvenil del año: Martín Elías Jr.
  23. Cantante vallenato romántico del año: Jean Carlos Centeno
  24. Productor del año: Rolando Ochoa
  25. Grupo internacional del año: Jean Carlos Centeno
  26. Grupo juvenil del año: Luisra Solano
  27. Acordeonero del año: Rolando Ochoa
  28. Compositor del año: Marco Romero
  29. Grupo tradicional del año: Alberto Zabaleta
  30. Mejor grupo del año: Elder Dayán Díaz
  31. Cantautor del año: Tico Mercado
  32. Artista juvenil del año: Laura Hamburger
  33. Artista femenina del año: Ana del Castillo
  34. Canción del año: “El chacho de tus pretendientes” – Mono Zabaleta
  35. Disco del año: “La avalancha”, Diego Daza.