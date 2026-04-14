Martín Elías Jr., hijo del recordado cantante vallenato Martín Elías, ha ido construyendo su propio camino dentro de la música, siguiendo la herencia artística de su padre y de su abuelo, Diomedes Díaz, dos figuras clave en la historia del vallenato.

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El joven artista nació de la relación entre Martín Elías y Caya Varón, a quien conoció durante su etapa universitaria y con quien posteriormente contrajo matrimonio. Sin embargo, esa unión terminó en 2014 en buenos términos. Más adelante, el cantante consolidó una nueva etapa sentimental junto a Dayana Jaimes, ‘Mona linda’, con quien tuvo una hija.

Hoy, con 18 años de edad, el heredero musical ha venido perfeccionando su talento vocal con disciplina constante y el acompañamiento cercano de su madre. Tras finalizar sus estudios en 2025, ‘Martincito’ decidió dedicarse de lleno a la música, empezando a cosechar reconocimientos importantes.

Uno de sus logros más recientes fue su participación en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla 2026, donde obtuvo el Congo de Platino tras una presentación que alcanzó una gran respuesta del público, con más de 109 decibeles de aplausos. Su producción discográfica ‘Dejando Huella’ también ha marcado una evolución importante en su carrera, mostrando una propuesta renovada sin perder la esencia familiar que lo antecede.

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En entrevista con el programa Se Dice de Mí de Caracol Televisión, Martín Jr. Recordó el proceso emocional que vivió tras la muerte de su padre en 2017. En ese momento, la música no era su prioridad, ya que sentía la presión del legado familiar y el peso de las expectativas.

Durante ese periodo, encontró refugio en el deporte, especialmente en el fútbol, el cual se convirtió en su vía para sobrellevar el duelo. Su dedicación lo llevó incluso a formar parte de las divisiones menores de Atlético Nacional.

No obstante, su alejamiento de la música también respondía al temor de las comparaciones y a la responsabilidad de continuar con una dinastía tan influyente. Aun así, con el tiempo empezó a experimentar sensaciones particulares cada vez que se acercaba a un escenario o un micrófono.

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Asimismo, manifestó que en la cancha sentía la intensidad propia del deporte, pero en la tarima experimentaba una conexión emocional profunda que asociaba con la presencia de su padre. Fue esa sensación la que lo llevó a reconsiderar su camino y, finalmente, a dejar el fútbol para abrazar su vocación musical.

Con el apoyo constante de su madre, decidió mudarse a Valledupar para integrarse de lleno al entorno vallenato, donde ha trabajado intensamente en su formación artística. Hoy, entre ensayos, aprendizaje y nuevas experiencias, Martín Elías Jr. continúa consolidándose como una de las promesas de la dinastía Díaz, demostrando que su lugar en la música no solo proviene del legado, sino también del esfuerzo propio y la dedicación.