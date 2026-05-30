Cada mes de mayo la mancha morada de la artista vallenata Karen Lizarazo saben que viene un nuevo álbum y en este 2026 fue El tiempo perfecto, un disco en el que la oriunda de Aguachica, Cesar busca volver a sus raíces.

“Siempre me gusta, antecitos de mi cumpleaños, darle a la gente ese regalo de cumpleaños, que es mío, pero yo se lo doy a la gente”, explicó la artista vallenata, quien cumple años el próximo 9 de junio.

Pero detrás de este disco hubo algo más que una estrategia de lanzamiento pues la artista aseguró que necesitaba detenerse y pensar hacia dónde estaba llevando su música y qué estaba sintiendo realmente el público que la sigue desde sus primeros años de carrera.

“Yo venía como con una catarsis. Pensaba mucho todos los días en si la música que yo estaba haciendo estaba llegando a mi público del día 1”, confesó.

La cantante explicó que, aunque venía atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, con nominaciones al Latin Grammy y colaboraciones importantes, empezó a escuchar con más atención a sus seguidores más fieles, quienes le pedían un álbum más cercano al vallenato tradicional.

“Me dijeron: ‘Karen, cuando puedas, regálanos un álbum más vallenato’. Y esa vaina me reventó la cabeza”, recordó.

Volver a sus raíces

Fue entonces cuando decidió hacer una pausa y replantear el camino musical que venía recorriendo. “Lo fácil era seguir haciendo lo mismo, pero el resultado iba a ser igual. Para recibir un resultado distinto toca hacer algo distinto”, afirmó.

Así comenzó el proceso creativo de El tiempo perfecto, una producción en la que reunió a compositores y productores con los que siente afinidad dentro del vallenato, entre ellos Rolando Ochoa, Sergio Luis Rodríguez, Carlos Rueda, Alberto Kammerer y Melkis Suárez.

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Sobre la escogencia de las canciones, Karen contó que quería construir un álbum con distintas emociones y diferentes formas de vivir el amor, el despecho y la fiesta.

“Yo quería cantarle más al amor”, dijo. Sin embargo, reconoció que también entendió que su público disfruta las canciones de despecho. De ahí nació Te vas pa’l carajo, uno de los temas principales del disco.

“Cuando Rolando me mostró esa canción dije: ‘La gente necesita beber con esto’”, comentó entre risas.

Empoderar a las mujeres

Para Karen, uno de los puntos más importantes de este álbum es precisamente la representación femenina dentro del género. La artista aseguró que busca que las mujeres se sientan identificadas con sus canciones y encuentren historias propias dentro de sus letras. “Mi tarea es empoderarlas mucho a ellas”, expresó.

También destacó la importancia de abrir espacios a compositoras dentro del vallenato, como Amanda Coronel y María José Ospino, además de su propia faceta como autora en varias canciones del disco.

“Yo también me estoy arriesgando como compositora y espero en Dios que le guste al pueblo la manera como yo escribo”, dijo.

La cantante aseguró que compartir el proceso creativo con compositores hombres también le permitió explorar nuevas perspectivas al momento de escribir canciones pensadas desde la experiencia femenina.

“Fue muy bonito sentarnos y decirles: ‘Pónganse en los tacones de una mujer y escriban como si fueran una mujer’”, relató.

Con ‘El rey de los pueblos’

El álbum también incluye una colaboración con Farid Ortiz en La pastillita, una canción que Karen define como “morbosita, jocosa, pero sana”, y que considera perfecta para un proyecto tan ligado al vallenato de raíz.

“Creo que la colaboración que merecía este álbum era Farid Ortiz, porque este disco quiere llegar al pueblo”, sostuvo.

Finalmente, la cesarense destacó que el objetivo de este disco es que “las mujeres se emparranden este disco, que digan: ‘Qué gran álbum nos hizo Karen Lizarazo’”.