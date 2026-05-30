Muchos crecieron escuchando Boquita Salá sin conocer realmente la historia que escondía su letra. Detrás de esa melodía que terminó convirtiéndose en un clásico del Caribe había amor, enfermedad, tristeza y despedida.

Y precisamente fue esa carga emocional la que quiso rescatar Tato Marenco en la nueva versión de la emblemática canción del maestro Pacho Galán.

Con sonidos flamencos, nuevos arreglos y una interpretación cargada de sentimiento junto a la médico cirujano y cantante Anita Vergara, la obra vuelve a tomar vida cincuenta años después de la histórica grabación realizada con la Billo’s Caracas Boys.

“Yo venía hace mucho rato con una fusión de música colombiana con elementos andaluces, flamencos. Yo soy muy fanático de ese tipo de música. Todo el arreglo tiene mucho dramatismo, mucho dolor, es muy denso al comienzo y después se va alivianando”, explicó Marenco.

Tato apostó por una producción tipo Big Band donde el clarinete tiene un papel protagonista y donde además aparecen coros flamencos interpretados por una cantante andaluza cercana al productor.

“El instrumento principal es el clarinete y también hay unos coros muy especiales con una amiga mía que canta flamenco. Nos gustó mucho”.

Aunque la idea aún no estaba escrita ni grabada, Tato supo rápidamente quién debía cantar la canción. Recordó haber escuchado a Anita interpretando porros y sintió que su voz encajaba perfectamente en esa nueva propuesta.

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Para Anita, el proyecto también tuvo algo de destino. La artista recordó que conoció a Tato durante un concierto de Carlos Vives en Barranquilla y quedó impactada por su forma de hacer música. “Me pareció que lo que hacía se escuchaba majestuoso y lo hacía con el alma. Yo dije: ‘Alguna vez voy a hacer algo con ese señor que está ahí tocando’”.

JOSEFINA VILLARREAL

Tiempo después, Anita intentó contratarlo para trabajar en una canción dedicada a su nuera, quien era reina de la 44. Aunque ese proyecto finalmente no se realizó, terminaron acercándose desde otro lugar.

“Comenzamos a hablar de nuestras historias y dentro de esa historia yo le conté que hacía mucho tiempo sobrevivía como cantante. Lo hacía de forma comercial, pero cantar estaba en mi alma”, expresó Vergara.

Ambos ya habían trabajado juntos anteriormente en la canción Ella, nominada recientemente al Latin Grammy en la categoría Mejor Canción de Raíces, y desde entonces querían volver a encontrarse musicalmente.

Canción nacida del dolor

Aunque durante décadas Boquita Salá ha sido asociada con la nostalgia y el romanticismo tropical, Anita asegura que detrás de la canción existía una historia bastante dolorosa.

Según explicó, la inspiración de la obra fue Carmen, esposa de Pacho Galán, quien atravesaba graves problemas de salud relacionados con un desprendimiento uterino.

“En aquella época le recomendaron llevarla a vivir cerca del mar y visitar aguas termales para intentar aliviar su enfermedad. De ahí viene el tema de los besos salados en la boca, porque ella iba al mar todos los días”.

Precisamente por eso, el productor quiso exagerar los matices emocionales que ya existían dentro de la obra original. “Yo entendí perfectamente esos matices de tristeza y alegría que tenía la canción y quise exagerarlos un poco más”.

JOSEFINA VILLARREAL

Soledad como paisaje

Pero para ellos no bastaba con reinterpretar la canción. También necesitaban contarla visualmente desde un lugar real, íntimo y fiel a su origen. Al principio, la idea era grabar el videoclip en Cartagena.

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“Mira que yo no conocía a nadie en Soledad y nosotros estábamos pensando hacer este video en Cartagena, como ese cliché de las cosas”, recordó Anita.

Las calles, la arquitectura y sobre todo la iglesia donde grabaron algunas escenas terminaron convirtiéndose en piezas fundamentales del homenaje visual.

“Cuando vimos adentro todos los santos, todas las imágenes, dijimos: ‘Esto es aquí adentro’ y esperemos que les encante”.