Diciembre llegó con vientos de alegría que en Barranquilla anuncia no solo Navidad, sino el conteo regresivo para el Carnaval. Y como aquí todo se vive con anticipación, la reina de las carnestoplendas 2026 ya soltó un regalo adelantado. Este martes lanzó su canción oficial ‘Aquí suena Michelle’, un tema que respira raíces, picó y orgullo caribe.

La soberana expresó que esta obra musical es su forma de abrazar a la gente carnavalera y honrar la herencia musical de la que viene. “Es un pedacito de mi historia hecho música”.

Es interpretado por talentos barranquilleros como Aria Vega, Tato Marenco y Koffe el Kafetero, junto al cartagenero Juan Carlos Coronel, que le suma su elegancia Caribe a esta mezcla de tambores, champeta y afro.

Los primeros segundos de la canción ya habían corrido por TikTok hace un par de semanas, cuando Michelle, rodeada de amigos y figuras cercanas, cantaba “Yo soy caribeña, tierra del tambo’ y reinas”.

Y de ahí entra, con ese timbre que cualquiera reconoce, su abuelo Mike Char soltando el clásico llamado de picó: “¡Atención mi gente! Aquí suena…”.

Antes del lanzamiento oficial, la reina compartió un video junto a Tato Marenco, recordando aquel boom de ‘Monasita Mí’ con Kombilesa Mí. Y fiel a esa intención de volver a las raíces, el videoclip llevó a la audiencia hasta San Basilio de Palenque, mostrando calles, colores, legado y cerrando con Tato diciendo “Solo ta kelé”, que en lengua palenquera significa “Solo te quiero”.

En ese diálogo entre ambos, Tato le recuerda a la reina por qué Barranquilla es su orgullo:

“El Caribe es Barranquilla, mi ciudad natal. Aquí lo aprendí todo: la música tradicional, el Carnaval, el millo, la gaita, los tambores, las danzas. Es una bendición haber nacido aquí y poder exportar esta música al mundo”.

La reina quería que su tema tuviera lengua palenquera. “Era algo que sí o sí quería tener, y así conectamos. Había que ponerlo, y se puso”.

Cuando Michelle le preguntó a Tato cómo imaginaba la canción, dijo: “Conecté de una, porque me recuerda a mi infancia: los picós, la verbena”.

Así que desde ya “se vive esta fiesta a flor de piel, en toda Curramba suena Michelle’.