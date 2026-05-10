El Día de la Madre es una de las fechas más celebradas en Colombia. No solo es la economía la que se mueve por la gran cantidad de regalos para las mamás, también por las celebraciones que se planifican.

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Una de las mejores opciones para expresar un buen mensaje a las madres es a través de la música. No solo lo hacen las personas que pueden compartir con sus madres en persona, también las que no la tienen cerca, por medio de redes sociales.

Por eso, a continuación, le dejamos una lista de algunas de las canciones que puede dedicar a las madres en su día:

Mama Said – Metallica

Señora, señora – Denisse de Kalafe

Amor eterno – Rocío Dúrcal

Mother – John Lennon

Mi novia se me está poniendo vieja – Ricardo Arjona

Mama – Spice Girls

Perdón Madrecita – Vicente Fernández

Esa - Binomio de Oro

Cariño de madre - Jorge Oñate

Gracias por quererla