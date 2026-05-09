La tabla de cortar es uno de los utensilios más utilizados en cualquier cocina, pero pocas veces se analiza cuál es realmente la mejor alternativa para comprar.

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El material influye directamente en la higiene, la duración de los cuchillos y la seguridad alimentaria.

Actualmente, las opciones más comunes son plástico, metal y madera. Cada una tiene ventajas y desventajas, aunque expertos coinciden en que una destaca por encima de las demás.

Freepik Tabla de cortar

¿Por qué las tablas de plástico pueden acumular bacterias?

Las tablas de plástico suelen ser populares porque son económicas, livianas y fáciles de lavar. Sin embargo, presentan un problema frecuente relacionado con el desgaste.

Con cada corte, los cuchillos generan pequeñas marcas y surcos sobre la superficie. En esas grietas pueden acumularse restos de alimentos, humedad y suciedad que muchas veces no se eliminan completamente durante el lavado.

Meta AI Tabla de cortar de plástico

Con el paso del tiempo, esto favorece la aparición de bacterias y malos olores, especialmente cuando la tabla no se reemplaza con frecuencia.

Las ventajas y desventajas de las tablas metálicas

Las tablas fabricadas en acero inoxidable o titanio destacan por su resistencia y facilidad de limpieza. Además, no absorben líquidos ni olores, lo que ayuda a mantener una mejor higiene en la cocina.

A pesar de esas ventajas, el metal tiene un inconveniente importante: desgasta rápidamente el filo de los cuchillos. El contacto constante entre ambos materiales puede deteriorar las hojas y reducir su capacidad de corte.

Meta AI Tabla para cortar de aluminio

Por esta razón, aunque son muy duraderas, muchas personas las descartan para el uso diario.

Las tablas de madera siguen siendo la mejor opción para la cocina

Las tablas de madera continúan siendo las más recomendadas gracias a sus propiedades naturales. Distintos estudios demostraron que este material posee características antibacterianas y antimicrobianas.

Freepik Tabla para cortar de madera.

A diferencia del plástico, las bacterias quedan atrapadas entre las fibras de la madera y terminan desapareciendo con el tiempo, reduciendo así el riesgo de contaminación.

Además, este tipo de tabla protege mucho mejor el filo de los cuchillos y puede durar años si recibe el cuidado adecuado.